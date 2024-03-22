Otomobil pazarında fiyatlar düştü, talep arttı

sahibinden.com'un "Otomobil Piyasası Görünümü" raporuna göre, şubatta otomobil reel fiyatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6 düşüş görüldü. Otomobil talebi de yüzde 4 arttı.

sahibinden.com, "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunun sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, şubatta otomobil reel fiyatında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6, bir önceki aya göre ise yüzde 5'lik düşüş görüldü. Otomobil talebi de yüzde 4 arttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasına ilişkin verilerin yer aldığı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu yayınlamdı.

Raporda, otomobil reel fiyatında şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,6, bir önceki aya göre ise yüzde 5'lik düşüş görüldü. Diğer yandan ortalama satılık otomobil cari fiyatında, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 39,3 artış yaşandı. Otomobil talep endeksinde ise ocak ayına kıyasla yüzde 4 artış oldu.

Ayrıca raporda, enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatının sekiz aydır düştüğü belirtildi. Reel fiyatların yıllık artış oranı mayıs ayında yüzde 47,9'a ulaşırken, takip eden aylarda sürekli olarak azalarak şubat ayında yüzde -16,6'ya geriledi.

Otomobil fiyatları ve fiyatlardaki yıllık artış oranında da düşüş görüldü. Ocak'ta yüzde 50,9 olan yıllık artış oranı şubatta yüzde 39,3'e geriledi.

Hem otomobil arzı hem de satılan otomobil sayısı arttı

Rapora göre, satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 1,3 puan artarak yüzde 19 oldu. Satılık otomobil ilan sayısının yüzde 4,6, satılan otomobil sayısının ise yüzde 12,5 arttığı görüldü. Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşı da önceki yedi ayın aksine şubatta kısaldı.

2024 Şubat verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 1,8 gün kısalarak 23,3 gün oldu. Şubat ayındaki tüm göstergelerin ikinci el otomobil piyasasında canlanmaya işaret ettiği değerlendirildi.