Rusya, yaş meyve ve sebze ihracatındaki yasakları kaldırıyor

Antalya'da gelen Rus heyet, ihracat yasağının tüm yaş sebze ve meyve ürünlerinde kaldırıldığını açıkladı. Konuyla ilgili resmi yazının da Rusya tarafından Türkiye’ye gönderildiği belirtildi.

8.04.2022 09:21:000
Paylaş Tweet Paylaş
Rusya, yaş meyve ve sebze ihracatındaki yasakları kaldırıyor

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya'ya gelen Rus heyetin yaş meyve ve sebze üretim, paketleme, laboratuvar yerlerinde yaptıkları incelemelerin ardından ihracattaki yasakları kaldırdıkları yönünde bildirimde bulunduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, Rusya Hayvan ve Bitki Karantina Servisi (Rosselkhoznadzor) Başkan Yardımcısı Karmazin Anton Pavlovich önderliğindeki Rus heyetin, 4 Nisan'da Antalya'ya gelerek saha çalışması yaptığını belirtti.

Heyetin seralarda, paketleme tesislerinde ve laboratuvarda incelemelerde bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Antalya'ya gelen Rus heyet, ihracat yasağının tüm yaş sebze ve meyve ürünlerinde kaldırıldığını açıkladı. Konuyla ilgili resmi yazının da Rusya tarafından ülkemize gönderildiğini bildirdiler. Bu gelişme sektör ihracatçılarımızı heyecanlandırdı ve beklentileri artırdı" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'den Rusya'ya tüm yaş meyve ve sebze ürün ihracatındaki engeli kaldıracak resmi yazıyı bir an önce beklediklerini kaydetti. Rusya'ya bölgelerinden domates, biber, patlıcan, üzün, incir, kiraz, şeftali, kabak, nar, greyfurt, portakal gibi ürünler ihraç edildiğini aktaran Çavuşoğlu, yasağın kalkmasıyla ihracat rakamlarının daha da artacağını dikkati çekti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksinde iyileşme

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksinde iyileşme

Tüzel kişilere, kur korumalı mevduata geçişte "zaman kıstası" getirildi

Tüzel kişilere, kur korumalı mevduata geçişte "zaman kıstası" getirildi

İkinci çeyrekte ihracat beklentisi yükseldi

İkinci çeyrekte ihracat beklentisi yükseldi

Martta en fazla reel getiri külçe altında oldu

Martta en fazla reel getiri külçe altında oldu

Enflasyon beklentilerinde yükseliş sürüyor

Enflasyon beklentilerinde yükseliş sürüyor

Petrolde rezerv satışına Türkiye de katılıyor

Petrolde rezerv satışına Türkiye de katılıyor

Yorum Yaz