İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Bayileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, Milli Piyango İdaresi’nin yılbaşı özel çekilişle ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Çakmak, her yılbaşı döneminde olduğu gibi bu yıl da ‘İstanbul bileti’ etiketiyle piyasada birçok bilet satıldığını dile getirerek, “Bazı bayiiler, İzmir’e kayıtlı biletlerin arkasına İstanbul’da faaliyet gösteren bayilerin kaşesini basıyor ve bu biletleri de ‘İstanbul bileti’ adıyla satıyor. Vatandaşlar da bu biletlere yoğun ilgi gösteriyor. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki, bu biletler aslında İzmir biletleridir, sadece arkalarındaki kaşeler İstanbul’a ait. Dolayısıyla, bunları satın alan vatandaşlarımız sakın ‘İstanbul’a ikramiye çıkmadı’ diye biletlerini yırtıp atmasınlar. Biletlerin numaralarını teker teker kontrol edip, kazanan numaralarla karşılaştırsınlar. İl bazında değil, numaralar bazında kontrol yapsınlar” dedi.