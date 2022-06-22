Tahıl koridoru sonuç verdi: İlk gemi yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, askeri heyet Salı günü Rusya’ya gitti. Görüşmeden birkaç saat sonra Türk kuru yük gemisi Ukrayna limanından ayrıldı.

Türkiye ve Rusya arasındaki tahıl koridoru görüşmesinde olumlu sonuçlandı. İlk gemi yola çıktı. Türk ve Rus askeri heyetleri Ukrayna limanlarından tahıl ve gemi çıkışlarını görüştü. Milli Savunma Bakanlığı Azov Concord isimli Türk gemisi Mariupol limanından ayrıldığını duyurdu.

Türk ve Rus askeri heyetlerinin, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk gemilerin güvenli çıkışı ile ilgili görüştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova’da Milli Savunma Bakanlığı ile Rusya Savunma Bakanlığı heyetleri arasında müzakereler yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Taraflar Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı ve Türk ticari gemilerinin güvenli çıkışının yanı sıra Karadeniz’de güvenli seyrüseferin sağlanmasına yönelik yaklaşımları ele aldı" ifadeleri kullanıldı.

Türk ve Rus heyetlerinin, Türk kuru yük gemisi Azov Concord da dahil olmak üzere, Mariupol limanından çıkışların sağlanmasını mümkün kılan ikili formatta etkileşimin önemini vurguladığı kaydedilen açıklamada, istişarelere devam etmek için her iki tarafın anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, askeri heyet Salı günü Rusya’ya gitti. Görüşmeden birkaç saat sonra Türk kuru yük gemisi Ukrayna limanından ayrıldı. “Azov Concord” isimli Türk gemisi Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna’nın Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı gemi oldu. “Azov Concord”, Rusya’nın Novorossiysk limanına doğru yola çıktı.







