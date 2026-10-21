Zorlu Enerji, Electrip Global’deki payını 147,6 milyon dolara satıyor

Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj altyapısı alanında faaliyet gösteren Electrip Global Limited’deki yüzde 41,28 oranındaki payının tamamını 147,6 milyon dolara devretmek üzere sözleşme imzaladı. Şirket, satıştan elde edilecek kaynağı yeni yatırımlarda ve belirli finansal yükümlülüklerinin karşılanmasında kullanmayı planlıyor.

Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj altyapısı alanındaki yatırımı Electrip Global Limited’den çıkma kararı aldı. Şirket, Electrip Global’de sahip olduğu yüzde 41,28 oranındaki payın tamamının devri için 19 Ekim 2026 tarihinde pay devri sözleşmesi imzaladı. İşlemin satış bedeli 147,6 milyon dolar olarak açıklandı.

Zorlu Enerji, elektrikli araç şarj altyapısı alanındaki faaliyetlerine 2018 yılında Türkiye’de ZES markasıyla başladı. Şirket, 2022 yılında Kuwait Investment Authority (KIA) iştiraki Wren House Infrastructure LP ile stratejik ortaklık kurdu. Bu ortaklığın ardından faaliyetler Electrip Global Limited çatısı altında uluslararası pazarlara taşındı.

6 binin üzerinde şarj istasyonu

Türkiye’de ZES, Avrupa’da ise Electrip markasıyla faaliyet gösteren şirketin şarj istasyonu sayısı 6 bini aştı. Electrip Global, Türkiye’de 5 binin üzerinde, Avrupa’da ise 1.000’den fazla şarj istasyonuna ulaştı. Şirketin Avrupa’daki faaliyetleri İtalya, Polonya ile Orta ve Doğu Avrupa'daki toplam yedi ülkeyi kapsıyor.

Zorlu Enerji, Electrip Global’de yönetim kontrolüne sahip olmadığı yüzde 41,28 oranındaki payını devrederek 2022 yılından bu yana sürdürdüğü portföy optimizasyonu çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak yeni yatırımlara aktarılacak

Zorlu Enerji, satıştan elde edilecek kaynağı yeni yatırımların finansmanında ve belirli finansal yükümlülüklerinin karşılanmasında kullanmayı planlıyor. Şirket, portföyünü yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji üretimi ve elektrik dağıtımı alanlarına odaklanmayı sürdürecek.