Nakitsiz topluma çocuklarımızı hazırlamak ve finansal okuryazarlık eğitimine katkıda bulunmak için kadın girişimci ve aynı zamanda Finansal Okuryazarlık Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi olan Canan Akmanoğlu Bayrak tarafından kurulan manibux, Türkiye’de bir ilke daha imza attı. manibux’ı kullanan 8-18 yaşındaki okul çağındaki öğrenciler, internet dahil POS cihazı bulunan her yerde harçlıklarını değerlendirebiliyorken okul içinde de ayrı bir cüzdan ile kullanmaya başladılar.

manibux’ta iki farklı cüzdan seçeneği

Ebeveyn kontrollü bir harçlık yönetim uygulamasının bir ödeme aracı olan manibux kartlar, okul içi ve okul dışında harcanılmak üzere iki farklı cüzdandan oluşuyor. Aileler uygulama üzerinden “Kantin Yükleme”yi seçip çocuklarına yemekhane-kantin kullanmaları için okul açıldığı andan itibaren bir aylık bir süre içinde 650.000 TL okul harçlığı gönderdi. Bu cüzdana yüklenen para ile çocuklar herhangi bir mağazadan alışveriş yapamadığı için her yerde geçen diğer bir cüzdan olan “Harçlık” kısmına da 900.000 TL tutar harçlık gönderdiler.

Konuyla ilgili açıklama yapan Canan Bayrak: “manibux kart sunduğu birçok indirim, kampanya ve özellikle çocuklara finansal okuryazarlığı öğretmek amacıyla kurulmuş bir sistemdir. Bu sistem içerisinde zamanla farklı özellikler de ekleniyor. Bunlardan biri de “Okul Para” yeniliği. Manibux K12 adını verdiğimiz bu uygulamanın kantin ve yemekhanelerde kullanımı konusunda hem öğrenciler hem ebeveynler hem de okul idarecileri çok memnun karşıladı. Sistem beklediğimizden daha etkin bir şekilde kullanılıyor. Nakit paranın takipsizliği konusundaki sıkıntıları ortadan kaldıran, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan ve zorbalıktan uzak tutan bu sistemin tüm Türkiye’de kullanımı ülke ekonomisi için de bir çığır açacağı görüşündeyim.” dedi.