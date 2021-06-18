Piyasalarda gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?

BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 değer kaybederek tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 500 bin liraya geriledi

18 Haziran piyasalarda gün sonu rakamları... Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,63 değer kaybederek günü 1.391,06 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 500 bin liraya geriledi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 1,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,98 ile metal ana sanayi oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,16, sanayi endeksi yüzde 2,11 ve teknoloji endeksi yüzde 0,54, hizmetler endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

BIST 100'DE EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 24,55 puan ve yüzde 1,61 düşüşle 1.500,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 15’i prim yaptı, 83’ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon ve faiz beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonları ile varlık alımlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların yakında tartışılmaya başlayabileceği yönlendirmesi sonrasında piyasalarda satış baskısının devam ettiğini söyledi.

Bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olunmasının beklendiğini aktaran analistler, emtia fiyatlarının seyrinin de takip edileceğini bildirdi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

AA’nın görüşünü aktardığı analistler haftaya Fed Başkanı Jerome Powell’ın Temsilciler Meclisinde yapacağı sunum ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın konuşmasının takip edileceğini belirtti.

Haftaya veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, ABD’de büyüme ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıktığını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 gerileyerek 500 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,6586 lira, satışta 8,6933 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,6182 lira, satışta 8,6528 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 18,24’ten, bileşik getirisi de yüzde 19,07’den gerçekleşti.