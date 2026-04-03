2026 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu! İşte hesaplama örneği

Nisan ayı kira artış oranı enflasyon oranlarının açıklanması ile belli oldu. Ev sahipleri ve kiracılar "2026 Nisan ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TÜFE Nisan ayı kira artışı hesaplama örneği

3.04.2026 10:21:090
2026 Nisan ayı kira artış oranı belli oldu! İşte hesaplama örneği

Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiren 2026 Nisan ayı kira artış oranına ilişkin enflasyon verileri, merakla bekleniyordu.  Nisan ayı kira artış oranı enflasyon oranlarının açıklanması ile belli oldu.

Nisan 2026 kira artış oranı ne kadar?  

Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Nisan ayında ev ve iş yerlerinin kirası (tavan) yüzde %32,82 artış gösterebilecek.

2026 TÜFE Nisan ayı kira artışı hesaplama örneği

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Nisan 2026

Girdiğiniz Artış Oranı: %  %32,82

Kira Artış Tutarı:  3 bin 282  TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 13 bin 836 TL

Mart 2026 kira artışı ne kadardı?  

Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla  Şubat ayında ev ve iş yerlerinin kirasında (tavan) yüzde %33,39 zam yapıldı.

