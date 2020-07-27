6 haftadır ilk kez 10 bin doları aştı

Piyasa değeri en yüksek kripto para Bitcoin'un fiyatı altı aydır ilk kez 10 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin Pazar günü New York saatiyle 06:00 civarında beş haneli fiyatlara tırmandı. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre 10,169 dolara kadar yükselen Bitcoin, kazançlarını geri vermesinin ardından yeniden yükselişe geçti.

En yüksek piyasa değerine sahip kripto para olan Bitcoin, 09:25'te yüzde 1.9 artıda 10.080 dolardan işlem gördü.

Sevenleri tarafından sık sık “sarı altın” olarak isimlendirilen kripto para rekor seviyelere yaklaşırken, dünya ekonomisinin sağlığına ilişkin endişeler artıyor ve dolar düşüyor.

Bitcoin, haftalar boyunca 50 günlük hareketli ortalamasının etrafında dalgalanmasının ardından geçtiğimiz birkaç günde yükselmişti.