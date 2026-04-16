ABD'de sanayi üretimi Mart'ta düştü

ABD'de sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 0,5 azaldı.

16.04.2026 17:47:260
ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi.

Beklentilerin aksine azalan sanayi üretimi, şubatta yüzde 0,7 artmıştı.

Sanayi üretimi martta yıllık bazda ise yüzde 0,7 arttı.

İmalat sanayi üretimi de martta aylık yüzde 0,1 azaldı.

Piyasa beklentileri, imalat sanayi üretiminin de bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi.

İmalat sanayi üretimi şubatta yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede kapasite kullanım oranı ise martta 0,4 puan azalışla yüzde 75,7'ye geriledi.

Kapasite kullanım oranının bu dönemde yüzde 76,3 olması öngörülüyordu.

Söz konusu oran şubatta yüzde 76,1 olarak kaydedilmişti.

Kapasite kullanım oranı, uzun dönem (1972–2025) ortalamasının 3,7 puan altında kaldı.

