Akçansa inovasyon ve dijital dönüşüme odaklandı

Akçansa Genel Müdürü Zeki Kanadıkırık, 'Akçansa, yenilikçiliği sahiplenen, faaliyetlerinin merkezine dijital dönüşüm ve inovasyonu yerleştiren bir anlayışla çalışmalarına devam ediyor' dedi.

Çanakkale Fabrikası ve limanı ile bulunduğu bölge ve Türkiye ekonomisi için değer üreten Akçansa, hayata geçirdiği yenilikçi, çevre odaklı ve toplumsal projeler ile tüm paydaşları için olumlu etki yaratmaya odaklanıyor.

Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık: “Türkiye’nin mega projelerinin çözüm ortağı konumuyla sektöründe farklılaşan Akçansa, yenilikçiliği sahiplenen, faaliyetlerinin merkezine dijital dönüşüm ve inovasyonu yerleştiren bir anlayışla sürdürülebilir yarınlar için çalışmalarına devam ediyor. Şirketimizin Çanakkale fabrikasındaki döner fırınlarda ve değirmenlerde yapay zekâ ve bulanık mantık algoritmaları destekli, sensör verileri üzerinden insandan bağımsız yapılan operasyonlar ile çimento üretimi otonom olarak yapılıyor. Söz konusu Expert Sistem projesi ile ilk aşamada ürün kalitesinde iyileşme, yüzde 3 kapasite artışı, değişken giderlerde yüzde 1,2 düşüş ve elektrik tüketiminde yüzde 1,1 azalma sağlandı. Akçansa’nın bu alandaki yatırım ve çalışmaları 3 fabrikasını da kapsayacak şekilde genişletildi”dedi.

Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık: “Sektöründe sürdürülebilirlik raporunu ilk yayınlayan şirket olan ve 2030 sürdürülebilirlik yolculuğunu “Gelecek için sorumlu çalışma” prensibiyle açıklayan Akçansa bu yöndeki yatırım ve çalışmalarını sürdürüyor. Çanakkale Fabrikası’nda alternatif yakıt besleme sistemi projesi ve 1. hattaki siklon modifikasyon projesini devreye alan ve fırın prosesinde iyileştirmeler yaparak ısı ve elektrik enerjisi harcamalarını düşüren şirketimiz, yaptığı yatırım sonrası, fırını ile yaklaşık olarak 15 kcal/kg klinker daha az ısı harcarken, 1 kwh/ton klinker daha az elektrik enerjisi harcadı. Ayrıca Çanakkale fabrikasının 1. fırınında yüzde 7 olan alternatif yakıt oranını yüzde 21 oranına çıkaran şirketimiz, 28.100 ton/yıl CO2 emisyonunu azaltıp çevre dostu faaliyetlerini güçlü şekilde sürdürüyor” dedi.

Akçansa’nın Artı Yaşam sloganıyla sürdürdüğü gelecek yolculuğunda sosyal boyutta da hem çalışanları hem de parçası olduğu topluma yönelik hedefleri bulunuyor. Bu doğrultuda bu sene 6. yılına giren ‘Benim Mahallem’ projesinin ilk ayağı TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Çanakkale’de tamamlandı. 23 Mayıs – 6 Haziran tarihleri arasında Ezine’deki ilk ve orta okullarda 6-14 yaş grubu 1000 öğrenciye ‘Atık ve Geri Dönüşüm’ ile ‘Cinsiyet Eşitsizliğine Dayalı Akran Zorbalığı’ konularında eğitim verildi. Hedef 4 ilde 15 bin çocuğa ulaşmak.

Türkiye’nin lider yapı malzemeleri şirketi Akçansa, Sabancı ve HeidelbergCement ortaklığında geleceğe yol alırken; Çanakkale, Büyükçekmece ve Samsun Ladik’te bulunan çimento fabrikaları, Ambarlı ve Çanakkale limanları, Aliağa, Ambarlı, Marmara Ereğlisi ve Yalova terminallerinin yanı sıra 30’a yakın Hazır Beton Tesisi ile Türkiye ekonomisi ve içinde bulunduğu toplum için değer yaratıyor.

Geleceğin teknolojisi bugünden Akçansa’da

'Expert Sistem’ uygulamasını hayata geçiren Akçansa, Çanakkale fabrikasındaki döner fırınlarda ve değirmenlerde yapay zekâ ve bulanık mantık algoritmaları destekli, sensör verileri üzerinden insandan bağımsız yapılan operasyonlar ile çimento üretimini otonom olarak gerçekleştiriyor. Söz konusu sistem ile ilk aşamada ürün kalitesinde iyileşme, yüzde 3 kapasite artışı, değişken giderlerde yüzde 1,2 düşüş ve elektrik tüketiminde yüzde 1,1 azalma sağlandı. Expert Sistem projesi, topluluk şirketlerinin katıldığı SabancıDx DnA Ödülleri’nde ‘En Çok Değer Yaratan Şirket’ ve ‘En Çok Değer Yaratan Proje’ kategorilerinde başarı kaydetti.

Şirket, 2030’a uzanan sürdürülebilirlik yolculuğunda otonom üretim ile faaliyet gösteren tesis sayısını yükseltmeyi, altyapı iyileştirmeleri ile uzaktan çalışabilirliği artırmayı, üretim sürecindeki dönüşümler ile enerji maliyetlerini optimize etmeyi ve Sabancı Üniversitesi iş birliği ile yapılan dijital ikiz akademik çalışmalarına endüstriyel desteğini sürdürmeyi hedefliyor.

Yenilikçi ve çevre dostu ürünlerle geleceğe yol alıyor

Aynı zamanda 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hazır beton tedarikçisi olan Akçansa’nın özel olarak geliştirdiği ve dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü özelliğine sahip bu mega projede kullandığı 1803 Beton, en az 100 yıl bakım gerektirmeyerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. 1803 çimento ile üretilen beton, 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının denizin içinde kalan keson temel kısımlarında ve yaklaşım viyadüklerinde kullanıldı. Akçansa ayrıca Smart Beton ürünü ile betona yerleştirdiği akıllı sensörler aracılığıyla inşaat aşamasında beton dayanımını anlık takip etti. Şirket daha önce de Yavuz Sultan Selim Köprüsü için, Betonsa markasıyla ‘100+ Beton’ ürününü geliştirmişti.

Şirketin çevre dostu ürünleri arasında içeriğindeki yüzde 20’ye varan mineral katkı oranı sayesinde, Portland çimentosuna göre yüzde 10 daha az sera gazı emisyonu sağlayan DUOCEM ve yüzde 21-35 oranında mineral katkı içeren SOLIDCEM de bulunuyor. Şirketin Çanakkale limanından uzun yıllardır yurt dışına ihraç ettiği ASTM Type I/II 52,5 çimento ürünü de öne çıkıyor.

Akçansa aynı zamanda çimento üretiminde klinker kullanım oranını aşağı çekecek olan uçucu kül stoklama ve besleme sistemi yatırımına devam ediyor. Bu yatırım ile bölgede bulunan uçucu külün çimento üretiminde kullanımı sağlanıyor ve bu sayede klinker yerine kullanılacak uçucu kül hem toplam çimento CO2 emisyon değerini azaltıyor hem de atık madde olan uçucu külün geri kazanımı sağlanıyor.

Sürdürülebilir yarınlar için önemli çalışmalar

Nisan 2022 itibarıyla kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil 65 şirketten biri olan Akçansa, iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek ve sera gazı salımını azaltmak için sorumluluk üstleniyor. Şirket, belirlediği emisyon hedeflerinde daha hızlı ilerlemek ve iklim stratejisini güçlendirmek üzere UN Global Compact liderliğinde yürütülen İklim Hedefi Hızlandırma Programı’na katıldı. Akçansa, 6 ay sürecek program boyunca farklı ülkelerden programa dahil olan şirketler ile iyi uygulamaların üzerinde çalışma imkanı bularak yol haritasını daha güçlendirmeyi hedefliyor.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusuna da hassasiyetle yaklaşan şirket, 2021-2022 döneminde yer aldığı UN Global Compact’in ‘Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’ kapsamında çalışmalar yapıyor.

İnsanı merkeze alan projeler ile “iyi bir komşu” olma hedefi

Akçansa, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde insanı merkeze alan faaliyetleri ve ‘iyi bir komşu olma’ anlayışı ile toplumun her kesiminin ihtiyaçlarını önemsiyor ve yaşam kalitesini yükseltmek, daha güvenli ve refah dolu bir dünyanın oluşumuna katkı sağlamak amacıyla projeler geliştiriyor.

Çocukların farklı eğitim başlıklarında farkındalık kazanlamarına yönelik hazırlanan sosyal sorumluluk projesi Benim Mahallem’in altıncı senesinde, 23 Mayıs – 6 Haziran tarihleri arasında Ezine’deki ilk ve orta okullarda 6-14 yaş grubu 1000 öğrenciye ‘Atık ve Geri Dönüşüm’ ile ‘Cinsiyet Eşitsizliğine Dayalı Akran Zorbalığı’ konularında eğitim verildi. Çocukların kendileri ve çevreleri ile olan iletişimleri ile arkadaşlık ilişkilerinde duyarlılıklarının artmasını amaçlayan proje kapsamında Çanakkale, İstanbul, Samsun ve İzmir’de yapılacak eğitimler ile 15 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri doğrultusunda bulunduğu tüm bölgelerde değer oluşturacak projeleri odağına alan şirket, ‘iyi bir komşu olmak’ vizyonu ile hayata geçirdiği ‘Benim Mesleğim Senin Seçimin’ projesini de Samsun’da başlattı. Proje kapsamında Samsun Ladik Akpınar Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya gelen Akçansalı mühendisler, meslek seçimlerini ve iş hayatındaki deneyimlerini üniversiteye hazırlanan öğrencilerle paylaştı.

Bu yıl 55. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Akçansa Büyükçekmece Fabrikası ise, bulunduğu bölge için Benim Mahallem projesi dahil olmak üzere imza attığı yenilikçi projeleri ve düzenlediği Komşu Konseyi toplantıları ile geleceğe tüm paydaşlarıyla yol alıyor.

Akçansa 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri 6 Odak Alan

“İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Mükemmelliğe Ulaşmak”, “Çevresel Ayak İzimizi Azaltmak”, “İnovasyon ve Dijitalleşme”, “Döngüsel Ekonomi”, “İyi Bir Komşu Olmak”, “İnsan, Uyum ve Şeffaflık” olarak açıklandı.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde mükemmelliğe ulaşmak

* Sıfır Kaza

Çevresel ayak izimizi azaltmak

* CO2 emisyonlarının azaltılması,

* Çevresel performansın iyileştirilmesi

* Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması

İnovasyon ve Dijitalleşme

* Çimento ve betonda klinker kullanımının azaltılması

- Otonom üretim ile faaliyet gösteren tesis sayısını yükseltme,

* Üretim sürecindeki yenilikçi dijital dönüşüm uygulamaları ile enerji maliyetlerini optimize etme

Döngüsel ekonomiyi daha da etkinleştirmek

* Alternatif yakıt kullanımında yüzde 35 hedefi

* Alternatif hammadde kullanımında yüzde 15 hedefi

İyi bir komşu olmak

* Kurumsal Sosyal Sorumluluk

* Gönüllülük Çalışmaları

* Sosyal etki analizlerinin gerçekleştirilmesi

İnsan odaklılık, uyum ve şeffaflık konularına hassasiyetle eğilmeyi sürdürmek

* Benzersiz çalışma kültürü

* Etik eğitimleri

* Kadın istihdamını destekleme

* Beyaz yakada yüzde 30 ve yedekleme doluluk oranında yüzde 40 kadın hedefi

* Tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirliğin yaygınlaştırılması