Bankalar, temiz enerjiye bu yıl 2,5 milyar dolar finansman sağlayacak

Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem, bu yıl bankaların yenilenebilir enerji sektörüne sağladığı finansmanın 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini belirterek, söz konusu finansmanda güneş enerjisi projelerinin yüzde 55 paya sahip olduğunu bildirdi.

Hatem, AA muhabirine, 2002-2020 yıllarında bankaların Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımları için 40 milyar dolar finansman sağladığını ifade etti.

Bankaların, bu kapsamda enerji sektörüne ve enerji arz güvenliğine yıllık ortalama 2 milyar dolar katkı yaptığına işaret eden Hatem, "Bu yıl yenilenebilir enerji sektörüne sağlanan finansman miktarının geçtiğimiz senelerin ortalamasına göre artış göstererek 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu tutarın yüzde 55'ini güneş enerjisi projelerine sağlanan finansmanlar oluştururken, yaklaşık yüzde 25'ini rüzgar enerjisi, yüzde 15'ini jeotermal enerji ve kalan kısmını biyo kütle ve biyogaz santrallerinin finansmanları oluşturuyor." diye konuştu.

Hatem, iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörüne sağlanan finansmanın artmasını beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlerleyen dönemde Yeşil Mutabakat, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP26 ve 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarının yıllık 3 milyar dolar ve üzeri seviyede gerçekleşmesini bekliyoruz. Burada öz tüketim amaçlı kurulacak çatı güneş enerjisi santrallerinin, hibrit enerji yatırımlarının ve biyo kütle projelerinin finansman anlamında ön plana çıkacağını düşünüyoruz."

Bu yıl Türkiye'de yenilenebilir enerji sektörüne sağlanan en büyük finansmanı Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için sağlanan 812 milyon dolarlık finansman oluşturdu.

Kalyon Enerji, bu hafta İngiliz İhracat Kredi Ajansı (UKEF), JP Morgan Chase Bank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Türkiye Vakıflar Bankası ile söz konusu miktar için 12 yıl vadeli finansman anlaşması imzalamıştı.

Öte yandan, Enerjisa Enerji de bu hafta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile altyapı ve şebeke yatırımlarının finansmanı, dijitalleşme, akıllı şebeke sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu için 110 milyon dolar karşılığı Türk lirası tutarında 7 yıl vadeli finansman anlaşması imzalamıştı.