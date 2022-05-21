Borç stoku 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu

Merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 3 trilyon 125,3 milyar lira olarak belirlendi.

21.05.2022 09:21:000
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Borç stoku 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu

Türkiye'nin Tl ve döviz bazında brüt borç stoku verileri yenilendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim brüt borç stoku, nisan sonu itibarıyla 3 trilyon 125,3 milyar lira oldu. Borç stokunun 1 trilyon 74,3 milyar lira tutarındaki kısmı Türk lirası, 2 trilyon 51 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.

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