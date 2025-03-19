Borsada sert düşüş: 19 Mart gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 941,94 puan azalarak 9.860,29 puandan kapandı. BIST 100 endeksi güne 741,75 puan ve yüzde 6,87 azalışla 10.060,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.806,52 puanı, en yüksek 10.378,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,72 değer kaybıyla 9.860,29 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 9,88, holding endeksi ise yüzde 8,37 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 9,98 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 9,04, hizmetler endeksi yüzde 8,60, sanayi endeksi yüzde 7,83 ve teknoloji endeksi yüzde 9,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1068,34 puan ve yüzde 8,90 kayıpla 10.940,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin hepsi değer kaybederken, değer kazanan hisse bulunmuyor.

Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Koç Holding ile BİM Birleşik Mağazalar en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

DEVRE KESİCİ İKİ KEZ DEVREYE GİRDİ

Bu arada, Borsa İstanbul'da bugün iki kez Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi çalıştı.

YURT İÇİ VE KÜRESEL PİYASALAR

Yurt içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde işsizlik oranı, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi. BoE'nin politika faizini sabit bırakmasının beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 31 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 31 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 4,1 artışla 3 milyon 728 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,93, bileşik getirisi de yüzde 41,53 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,9573 lira, satışta 38,1094 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 36,5666 lira, satışta 36,7131 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 149,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 70,7 dolardan işlem görüyor.











