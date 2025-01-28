Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2024 değerleme kurları belirlendi

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2024 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacakla borçların değerlemesinde 2024 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2024 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Listede öne çıkan kurlar şöyle:

DÖVİZLER



KUR (TL)

1 ABD Doları



35,2233

1 Azerbaycan Yeni Manatı



20,6035

1 BAE Dirhemi



9,5361

1 Brezilya Reali



5,6891

1 Çin Yuanı



4,7985

1 Gürcistan Larisi



12,5687

1 Hindistan Rupisi



0,41228

1 Irak Dinarı



0,02691

1 İngiliz Sterlini



44,2458

100 İran Riyali



0,00792

100 Japon Yeni



22,2634

1 Katar Riyali



9,6080

1 Kuveyt Dinarı



113,6753

1 Rus Rublesi



0,33482

1 Suudi Arabistan Riyali



9,3804

1 Ürdün Dinarı



49,6970

1 Euro



36,7429







EFEKTİFLER



KUR (TL)







1 ABD Doları



35,1987

1 Avustralya Doları



21,8032

1 Danimarka Kronu



4,9149

1 Euro



36,7172

1 İngiliz Sterlini



44,2149

1 İsveç Kronu



3,1867

1 İsviçre Frangı



38,8926

100 Japon Yeni



22,1810

1 Kanada Doları



24,3503

1 Kuveyt Dinarı



111,9702

1 Norveç Kronu



3,0915

1 Suudi Arabistan Riyali



9,3100





