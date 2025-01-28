Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2024 değerleme kurları belirlendi

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 2024 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.

28.01.2025 10:00:120
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Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2024 değerleme kurları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli, senetsiz alacakla borçların değerlemesinde 2024 yıl sonu itibarıyla uygulanacak kurlar belirlendi.

Değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınacak. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru, döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2024 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında tebliğle belirlenen kurlar yerine, TCMB tarafından belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Listede öne çıkan kurlar şöyle:

DÖVİZLER

KUR (TL)
1 ABD Doları

35,2233
1 Azerbaycan Yeni Manatı

20,6035
1 BAE Dirhemi

9,5361
1 Brezilya Reali

5,6891
1 Çin Yuanı

4,7985
1 Gürcistan Larisi

12,5687
1 Hindistan Rupisi

0,41228
1 Irak Dinarı

0,02691
1 İngiliz Sterlini

44,2458
100 İran Riyali

0,00792
100 Japon Yeni

22,2634
1 Katar Riyali

9,6080
1 Kuveyt Dinarı

113,6753
1 Rus Rublesi

0,33482
1 Suudi Arabistan Riyali

9,3804
1 Ürdün Dinarı

49,6970
1 Euro

36,7429



EFEKTİFLER

KUR (TL)



1 ABD Doları

35,1987
1 Avustralya Doları

21,8032
1 Danimarka Kronu

4,9149
1 Euro

36,7172
1 İngiliz Sterlini

44,2149
1 İsveç Kronu

3,1867
1 İsviçre Frangı

38,8926
100 Japon Yeni

22,1810
1 Kanada Doları

24,3503
1 Kuveyt Dinarı

111,9702
1 Norveç Kronu

3,0915
1 Suudi Arabistan Riyali

9,3100


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