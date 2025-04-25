'Brokerler, dijital sigortacılığın taşıyıcı kolonudur'

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç, “Sigorta brokerlerinin dijital dönüşüme yaptığı yatırımlar, yalnızca kendi iş modellerini değil; Türk sigorta sektörünün genel rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini de doğrudan etkiliyor. Bugün dijital sigortacılığın taşıyıcı kolonları arasında en kritik rol brokerler tarafından üstleniliyor” diyor.

Sigorta sektörü, son yıllarda dijitalleşmenin etkisiyle radikal bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşüm, yalnızca satış kanallarının dijitalleştirilmesinden ibaret değil; aynı zamanda operasyonel süreçlerin yeniden yapılandırılmasını, hizmet modellerinin dönüşümünü ve müşteri deneyiminin merkezde konumlandırılmasını zorunlu kılıyor. Bu sürecin görünmeyen ama vazgeçilmez aktörleri ise sigorta brokerleri. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç, bu değişimin brokerler açısından ne anlama geldiğini şöyle özetliyor: “Sigorta brokerlerinin dijital dönüşüme yaptığı yatırımlar, yalnızca kendi iş modellerini değil; Türk sigorta sektörünün genel rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini de doğrudan etkiliyor. Bugün dijital sigortacılığın taşıyıcı kolonları arasında en kritik rol brokerler tarafından üstleniliyor.” Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Sigorta sektöründe dijitalleşme nasıl gidiyor?

Türkiye’de dijital sigortacılık faaliyetlerinin büyük kısmı broker lisansı ile yürütülüyor. Bu durum, brokerlerin yalnızca ürün dağıtımında değil, teknolojik dönüşümün kurgulanmasında da stratejik pozisyonda olduğunu gösteriyor. Dijitalleşmenin esas katma değerini ise operasyonel süreçlerde görüyoruz. Tekliften poliçeleştirmeye, zeyil işlemlerinden hasar süreçlerine kadar birçok sigorta faaliyeti artık web servisleri ve API entegrasyonları ile dijital ortamda yönetilebiliyor. Bu sayede hem süreçler hızlanıyor hem insan hatası riski azalıyor. Böylece brokerler hem maliyetlerini düşürüyor hem müşterilerine çok daha kaliteli bir deneyim sunabiliyor. Bu dijitalleşme adımları sayesinde brokerler sadece birer aracı değil; müşterilerine uçtan uca hizmet sunan dijital platform sağlayıcılarına dönüşüyor. Kendi teknolojilerini geliştiren, süreçlerini ölçen, veri temelli kararlar alan yeni nesil broker profili, sektörün geleceğini şekillendirmeye başladı bile.

Brokerlerin dönüşümde nasıl bir katkısı söz konusu?

Bbrokerlerin dijital dönüşüme katkısı sadece iç süreçlerle sınırlı değil. Bu değişim, tüm sektör yapısına nüfuz eden bir etkiler zinciri yaratıyor. Türkiye sigorta pazarında dağıtımın yüzde 85’i aracı yapılar üzerinden ilerliyor. Eğer sektörün dijitalleşmesini tabana yaymak istiyorsak, bu dönüşümün merkezine brokerleri yerleştirmemiz gerekir. Aksi takdirde teknolojik gelişmeler sadece sınırlı oyuncuların avantajına dönüşür. Oysa biz, sektör genelinde bir kolektif dijitalleşme kültürü oluşturmak zorundayız. Bu bağlamda dijitalleşme sadece teknolojik bir yatırım değil, müşteri beklentilerine uyum sağlayan, verimlilik ve sürdürülebilirliği artıran bir stratejik kaldıraç olarak görülmeli.

Peki dijitalleşen broker ne kazandırır?

Dijitalleşmeyi özümseyen ve entegre çözümlerle çalışan brokerlerin sağladığı avantajlar şöyle özetlenebilir: Çoklu şirket tekliflerini anlık alarak karşılaştırma imkanı sunar. Poliçeleştirme ve zeyil işlemlerini manuel adımlar olmaksızın tamamlar. Hasar süreçlerini dijital ortama taşıyarak müşterilere şeffaflık sağlar. Tüm operasyonel süreçleri ölçülebilir hale getirerek yönetim kalitesini artırır. Veri temelli karar alma kültürü ile satış, müşteri ilişkileri ve risk analizinde isabet oranını artırır.

Sigorta sektöründe dijital dönüşüm nasıl olmalı?

Dijitalleşme, sigorta sektöründe rekabetçiliği artıran en önemli güç. Ancak bu dönüşümün etkili ve sürdürülebilir olabilmesi için yalnızca teknoloji değil; vizyon, esneklik, operasyonel yetkinlik ve müşteri odağı da gerekiyor. İşte tam bu noktada, sigorta brokerleri kritik bir rol oynuyor. Brokerler artık sadece ürün satan yapılar değil; teknolojiyi süreçlerine entegre eden, müşteri ihtiyaçlarına özel çözümler sunan ve sektörün dijital omurgasını inşa eden stratejik aktörlerdir.