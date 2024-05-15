Capital500 Ödül Töreni iş dünyasını buluşturdu

‘Capital500 Ödül Töreni’nde iş dünyasının liderlerini bir araya getiren ‘Liderlerin Gelecek Senaryoları’ başlıklı panelde, iş dünyasının temsilcileri yeni döneme ilişkin öngörülerini paylaştılar.

Capital, Türkiye’de özel sektörün gücünü 26’ıncı kez gerçekleştirdiği ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi’ araştırmasıyla ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, başarılı performanslarıyla öne çıkan şirketler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl Koç Sistem ana sponsorluğu, Figopara ve Sipay’ın co – sponsorluğu ve Skoda’nın araç sponsorluğunda düzenlenen tören, iş dünyasını bir araya getirdi. Toplam 46 kategoride 56 ödülün verildiği ‘Capital500 Ödül Töreni’nde ayrıca ‘Liderlerin Gelecek Senaryoları’ başlıklı bir panel düzenlendi.

Sunuculuğunu Ekonomist Dergisi Haber Müdürü Aram Ekin Duran’ın yaptığı etkinlik; Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar ve Sipay CEO’su Semih Muşabak’ın açılış konuşmalarıyla başladı. 26 yıldır gerçekleştirilen bu araştırmanın aynı zamanda iş dünyasının liderlerini bir araya getirdiğini söyleyen Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, bu yıl ilk olarak 40 temel sektörde ödül vereceklerini söyledi. Açılış konuşmacılarından Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, yapay zeka ve sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti. Üretken yapay zekanın hayatımızın içine girdiğine dikkat çeken Akarca, “Teknolojiyi hayatımızı güzelleştirmek için kullanmalıyız. Yeşil zeka hareketi başlatmak istiyoruz. Buna beraber sahip çıkalım diyoruz” diye konuştu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ

Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar da, finansal bir teknoloji şirketi olarak finansal kaynak yaratma konusunda şirketlere yardımcı olduklarını belirterek, geçtiğimiz ay 3 milyar TL’lik bütçeyle binlerce tedarikçiye ulaştıklarını ve 10 binden fazla şirkete kaynak yarattıklarını söyledi. Elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketi Sipay’in CEO’su Semih Muşabak ise yaklaşık 26 yıldır yapılan bu törende 20 yıl önce lider olan bazı şirketlerin artık olmadığını ifade ederek, “Dijital ödemeler 50 milyar TL’lik hacme ulaştı. Yüzde 7’si bizim gibi şirketler tarafından gerçekleştiriliyor. 10 yıllık bir eko sistemde kısa zamanda yol aldık” dedi.

GELECEK ÖNGÖRÜLERİNİ PAYLAŞTILAR

Capital Dergisi Yazı İşleri Müdür Yardımcısı Özlem Aydın Ayvacı moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Liderlerin Gelecek Senaryoları’ başlıklı panele Şişecam CEO’su Görkem Elverici, Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı, Ülker CEO’su Mete Buyurgan, Borusan CAT Genel Müdürü Özgür Günaydın ve Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin katıldı.

Şişecam CEO’su Görkem Elverici pandemiden hemen sonra başlayan talebin çok yoğun olduğu pazarlarda şirketlerin güzel işler yaptığını ancak enflasyon muhasebesi yapıldığında görünen manzaranın değiştiğini belirtti. İşini doğru yapan şirketler için her zaman fırsat olduğunu vurgulayan Elverici, Şişecam’ın da uzun vadeli planlarından vazgeçmeden devam edeceğini söyledi. Elverici, 5 yıl için 10 milyar dolarlık yatırım planı açıkladıklarını ifade etti. Dünyadaki değişimin büyük bir hızla devam ettiğini söyleyen Elverici, “Sektörün en büyük oyuncularından Şişecam’ın 10 sene sonra hangi alanlarda devam edeceği konusunda büyük konuşabilecek durumda değiliz. Bizim hedefimiz yetkin insan kaynağı ve akıllı teknoloji kullanımıyla farklılaşmak. Bunun ne demek olduğu konusu ise sürekli değişiyor” dedi.

HAMMADDEYE ERİŞİM ZORLAŞTI

Sarkuysan Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Çaycı da, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın hammadde tedariğini sekteye uğrattığını, İsrail ve Filistin savaşının da metal sektörü için önemli bir darbe olduğunu kaydetti. Bunların kısa zamanda telafi edilemeyecek kayıplar olduğunu belirten Çaycı, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail pazarı bakır madenleri için son derece önemliydi. Rusya’nın da dünyanın bakır tedariğinde rolü çok büyük. Müşteri tabanını genişleterek ve yeni pazarlara girerek bu sorunu çözmeye çalıştık. İlk dört ayda sektör genelinde satışlarda gerileme oldu. Hammaddeye erişim de artık çok zor.”

ÇİFT HANELİ BÜYÜYECEK

Artık planlarını üç aylık periyotlar halinde yaptıklarına dikkat çeken Ülker CEO’su Mete Buyurgan ise Türkiye’de ve dünyada konjonktürel olarak yaşanan ekonomik belirsizlikler nedeniyle son beş yıldır bütçelerini sürekli revize ettiklerini belirtti. İkinci 10 yıllık strateji planlarını oluşturduklarını ifade eden Buyurgan, Bu yıl çift haneli büyümeyi hedeflediklerini vurguladı. Buyurgan, şunları söyledi: “Ülkemizde ve coğrafyamızda lideriz. Mısır, Suudi Arabistan ve Kazakistan’da ise pazar lideriyiz. Doğu Avrupa’da büyüme planlarımız var. Yılda 100’e yakın ürün lansmanı yapıyoruz.130 bin geleneksel kanala dağıtım yaparken yapay zekadan yararlanıyoruz. Yapay zekadan bakkalın ne ihtiyacı olduğunu tespit edebiliyoruz. Markamızı gençleştirmeye çalışıyoruz. Her yıl 1,5 milyon kişi yeni tüketiciye ulaşıyoruz.”

270 YAZILIM ROBOTU

Borusan CAT Genel Müdürü Özgür Günaydın da Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya'dan da sorumlu olduklarını belirterek, "Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda son 10 yıldır oldukça zor zamanlar. Ancak bizim son altı yılımız üzerine koyarak ilerlediğimiz tarihimizin en önemli dönemi oldu. Bunu inovasyon ve dijital transformasyon ile sağladık" dedi. Enerji, altyapı ve enerji sektörlerinde faaliyet gösterdiklerine değinen Günaydın, şöyle devam etti: "270 yazılım robotu ve onlarca yapay zeka çalışıyor kurumda. 2018'den bu yana 'Müneccim' diye bir yapay zeka kullanıyoruz mesela. Ama yine de insansız olmuyor. Sürdürülebilirlik de önemli bir başlık bizim için. İlk yeşil krediyi almıştık."

1 MİLYAR TL YATIRIM

Perakende sektöründe yüklü bir talep artışından daralmanın yaşandığı bir döneme geçildiğini belirten Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ise, dijital ve mağazalaşma yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. 1 milyar TL'lik yatırım açıkladıklarını hatırlatan Sezgin, "Online tarafta teknoloji odaklı ürünler satan bir pazar yerine dönüştük. 200 bin ürüne ulaştık. 10 milyar TL'lik bir işlem hacme ulaştık" dedi. 2023 yılında 17 dijital mağaza açtıklarından da bahseden Sezgin, şunları ekledi: "2024'ün ilk beş ayında iki mağaza açtık. Sekiz mağazamızı da bu konsepte dönüştürdük. Yakında Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli danışmanını devreye alacağız. 2050 yılına kadar emisyonlarımızı sıfırlamayı hedefliyoruz. Kadın çalışan sayımızı da artıyoruz. Merkezde yüzde 52, yönetimde yüzde 40 kadın çalışan oranımız. Şimdi sahadaki kadın oranını artırmaya odaklandık."