Çaykur ile Et ve Süt Kurumu zarar açıkladı

Çaykur, 2021 yılı faaliyet raporuna göre 503 milyon 840 bin TL zarar açıkladı. Et ve Süt Kurumu ise 2021 yılında 521 milyon TL zarar açıkladı.

Türkiye'de pazarın hakimi konumundaki Çaykur, 2021 yılında da zarar açıkladı. Çaykur'un 2021 yılı faaliyet raporuna göre kurum 503 milyon 840 bin TL zarar etti. Bakanlar Kurulu kararı ile Şubat 2017’de Varlık Fonuna devredildiğinden bu yana kar etmeyen Çaykur'ın son 5 yılda toplam zarar 2.6 milyar TL’yi aşıyor.

En son 2016 yılında 82 milyon lira kâr açıklayan Çaykur, Varlık Fonuan devredildiği 2017 yılında 268 milyon lira zarar etti. 2018’de 657 milyon lira zarar açıklayan Çaykur, 2019’da hanesine 635 milyon liralık zarar yazdı. 2020 yılında zararı 547 milyon TL olan Çaykur, 2021'de ise 503.8 milyon TL zarar açıkladı.

ESK, 521 milyon TL zarar açıkladı

Son dönemde kırmızı et piyasasına yönelik regülasyonlarıyla gündeme gelen Et ve Süt Kurumu (ESK) 2021 yılında 521 milyon TL zarar açıkladı. ESK'nın son 4 yılda toplam zararı 1 milyar 270 milyon TL oldu.

2020 yılını toplam 429 milyon 540 bin 757 TL’lik özkaynak ile tamamlayan ESK'nın 2021 yılı sonunda özkaynakları eksi 91 milyon 479 bin 728 TL olarak gerçekleşti. Daha önceki yıllarda bilanço ve gelir tablosunu detaylı şekilde açıklayan ESK, 2021 Faaliyet Raporunda özet bilanço tablosu yayınlarken, gelir tablosuna ise yer vermedi. Faaliyet raporunda yer alan özkaynak hesaplamasına göre ESK'nın 2021 yılı dönem net zararının 521 milyon TL'ye ulaştığı tahmin ediliyor.

ESK, 2018 yılından bu yana zarar açıklıyor. 2018 yılında 491 milyon TL zarar eden ESK, 2019'da 35 milyon TL zarar açıkladı. 2020 yılında 223 milyon TL olarak açıklanan zarar, 2021 yılında 521 milyon TL'ye yükseldi. Böylece ESK'nın son 4 yılda toplam zararı 1 milyar 270 milyon TL oldu. Kurumun 2021 yılındaki zararında öne çıkan faktörün, et piyasasındaki fiyat dengesinin üretici ve tüketici aleyhine bozulmasına karşı regülasyon hamleleri olduğu tahmin ediliyor.

Kurumun piyasa regülasyonu doğrultusunda aldığı tedbirlerin uygulanması veya sektörün desteklenmesi çerçevesinde işletmecilik gereklerinin dışında Kurumun ihtiyacından fazla hayvan alması, stok yapması, depo hizmeti alması ve finansman maliyetinin artması gibi nedenlerle 2021 yılında 521 milyon TL zarar ettiği öngörülüyor.