Türkiye'den ilk siparişlerini aldı: Bir Türk şirket 2 tane alıyor

Baykar bünyesine katılan Piaggio Aerospace, Türkiye'den ilk P.180 Avanti EVO siparişini aldı.

16.10.2025 11:08:070
Piaggio Aerospace'ten yapılan açıklamada, söz konusu anlaşma Las Vegas’ta düzenlenen iş jetleri fuarı NBAA-BACE'te duyuruldu.

Açıklamaya göre, Piaggio Aerospace, bir Türk şirketinden 2 adet P.180 Avanti EVO uçağı için yeni bir sipariş aldı. Uçaklar servis ve ambulans konfigürasyonlarında kullanılacak.

Türkiye'ye satılan ilk 2 Avanti EVO olan uçaklar, yönetici taşımacılığı ve hava ambulansı görevleri doğrultusunda donatılacak. 

Piaggio Aerospace Üst Yöneticisi Giovanni Tomassini, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu sipariş, Avanti EVO'nun güçlü uluslararası konumunu pekiştiriyor. Yeni sahibimiz Baykar'ın tam desteğiyle Piaggio Aerospace için yeni bir gelecek inşa ediyoruz. Bu sözleşme, müşterilerin hem uçaklarımıza hem de iş jetleri pazarındaki rolümüze duyduğu güvenin somut bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

