CVK Maden'den 159 milyon dolarlık satın alma

CVK Maden İşletmeleri, Polimetalik madenlerinden yenipazar polimetalik maden projesinin yüzde 100 sahibi olan Aldiridge Madencilik A.Ş. sahibi Hollanda merkezli Virtus Mining Ltd.'nin yüzde 70 hissesini 159 milyon dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “UMREK maden kaynak ve rezerv raporuna göre 3,4 milyon ons karşılı altına eşdeğerde altın, bakır, gümüş, kurşun ve çinko üretimi yapılacak olup bu satın almayla CVK’nın değerli metaller üretimi alanında üretim kapasitesi 5 katına çıkması hedeflenmektedir” ifadeleri yer aldı.