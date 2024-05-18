CVK Maden'den 159 milyon dolarlık satın alma

CVK Maden İşletmeleri, Hollanda merkezli Virtus Mining’in yüzde 70 hissesini 159 milyon dolar karşılığında satın aldı.

18.05.2024 11:02:120
Paylaş Tweet Paylaş
CVK Maden'den 159 milyon dolarlık satın alma

CVK Maden İşletmeleri, Polimetalik madenlerinden yenipazar polimetalik maden projesinin yüzde 100 sahibi olan Aldiridge Madencilik A.Ş. sahibi Hollanda merkezli Virtus Mining Ltd.'nin yüzde 70 hissesini 159 milyon dolar karşılığında satın aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “UMREK maden kaynak ve rezerv raporuna göre 3,4 milyon ons karşılı altına eşdeğerde altın, bakır, gümüş, kurşun ve çinko üretimi yapılacak olup bu satın almayla CVK’nın değerli metaller üretimi alanında üretim kapasitesi 5 katına çıkması hedeflenmektedir” ifadeleri yer aldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Doğanlar Mobilya'dan 2023'te 8,8 milyar TL gelir

Doğanlar Mobilya'dan 2023'te 8,8 milyar TL gelir

iF Design Award 2024'te 37 Türk şirketine ödül

iF Design Award 2024'te 37 Türk şirketine ödül

Sinoz, Atatürk'ten ilhamla 'Sinop Kalesi' kuruyor

Sinoz, Atatürk'ten ilhamla 'Sinop Kalesi' kuruyor

Pastavilla'ya tüketici araştırmasından ödül çıktı

Pastavilla'ya tüketici araştırmasından ödül çıktı

Asaş Genel Müdürü Hatiboğlu: 5 yılda ikinci bir Asaş yaratacağız

Asaş Genel Müdürü Hatiboğlu: 5 yılda ikinci bir Asaş yaratacağız

İstanbul'da taksi sorununa karşı yeni bir çözüm

İstanbul'da taksi sorununa karşı yeni bir çözüm

Yorum Yaz