Döviz ve altın güne nasıl başladı? (1 Nisan 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,4470'ten tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,4890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 yükselişle 51,7950'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 59,2250'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin yakın zamanda sona erebileceğine yönelik iyimserlik ve ABD Merkez Bankasının (Fed) olası "şahin" adımlarına ilişkin endişelerin azalması varlık fiyatlarını üzerinde etkili oluyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 722 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 3,5 üstünde 6 bin 670 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 üstünde 6 bin 722 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 300 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 520 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 4 bin 700 dolardan işlem görüyor.