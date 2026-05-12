Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Mayıs 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,3580'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,3990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 53,4110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 61,5860'tan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,1 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 854 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 905 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6 bin 854 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 220 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 790 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,7 altında 4 bin 700 dolardan işlem görüyor.