Döviz ve altın güne nasıl başladı? (15 Mayıs 2026)

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 45,5450 seviyesinden işlem görüyor.

15.05.2026 09:59:180
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,4160'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 45,5450'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 53,1090'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 azalışla 60,9310'dan satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 99,1 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 694 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 6 bin 795 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,5 altında 6 bin 694 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 947 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 708 liradan satılıyor.

Altının onsu da önceki kapanışa göre yüzde 1,8 düşüşle 4 bin 570 dolardan işlem görüyor.

Yerli ayçiçeği tohumu pazar payını yüzde 15'e çıkardı

Yabancı yatırımcıya vergi avantajı, hukukçuya göre yeterli mi?

İnşaat üretim endeksi Mart'ta yıllık bazda yüzde 1,2 azaldı

