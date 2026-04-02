Döviz ve altın güne nasıl başladı? (2 Nisan 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,4740'tan tamamladı. Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,50'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,5780'den, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 58,9420'den satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,6 yükselişle 100,1 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 560 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2 üstünde 6 bin 802 liradan tamamladı.

Güne negatif başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 3,6 düşüşle 6 bin 560 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 620 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 3,8 altında 4 bin 578 dolardan işlem görüyor.