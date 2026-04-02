Döviz ve altın güne nasıl başladı? (2 Nisan 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,50 seviyesinden işlem görüyor.

2.04.2026 10:04:120
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,4740'tan tamamladı. Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,50'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 51,5780'den, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 58,9420'den satılıyor. Dolar endeksi de yüzde 0,6 yükselişle 100,1 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 560 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2 üstünde 6 bin 802 liradan tamamladı.

Güne negatif başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 3,6 düşüşle 6 bin 560 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 620 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 3,8 altında 4 bin 578 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

ABD'de tarım dışı istihdam Mart'ta beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam Mart'ta beklentileri aştı

Uzmanlar Mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Uzmanlar Mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

