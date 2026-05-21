Döviz ve altın güne nasıl başladı? (21 Mayıs 2026)

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 640 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6 bin 660 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 6 bin 640 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 900 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 390 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 530 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, yüksek ABD Hazine tahvil getirileri ve gücünü koruyan dolar endeksinin baskısıyla gerilerken, ABD-İran gerilimine dair pozitif beklentiler kayıpları sınırladı.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 45,6140 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,5940'tan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,6140'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 53,1840'tan ve sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 61,4770'ten satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 99,1 seviyesinde seyrediyor.