Döviz ve altın güne nasıl başladı? (25 Mayıs 2026)

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 45,7110 seviyesinden işlem görüyor.

25.05.2026 09:53:340
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (25 Mayıs 2026)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 45,7120'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.35 itibarıyla yatay seyirle 45,7110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,8 artışla 53,4780'den ve sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 61,9250'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,03 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 691 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 6 bin 626 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 691 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 940 liradan satılıyor.

Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 4 bin 553 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

AA Finans, 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans, 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

Rusya’da Visa ve Mastercard’ın payı yüzde 17’nin altına geriledi

Rusya’da Visa ve Mastercard’ın payı yüzde 17’nin altına geriledi

Alman sanayisinde son 7 yılda 341 binden fazla istihdam yok oldu

Alman sanayisinde son 7 yılda 341 binden fazla istihdam yok oldu

Yorum Yaz