Döviz ve altın güne nasıl başladı? (27 Mart 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,4610 seviyesinden işlem görüyor.

27.03.2026 10:30:220
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,3390'dan tamamladı. Dolar/TL saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 44,4610'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 51,3620'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 59,3330'dan satılıyor. Dolar endeksi de yatay seyirle 99,8 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 389 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,9 altında 6 bin 240 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,4 üstünde 6 bin 389 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 690 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 280 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 2,1 üstünde 4 bin 468 dolardan işlem görüyor.

