Döviz ve altın güne nasıl başladı? (27 Nisan 2026)

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,9980'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 45,0300'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 52,8130'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen altında 60,9670'den satılıyor. Dolar endeksi, yatay seyirle 98,5 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 823 liradan işlem görüyor. Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üstünde 6 bin 815 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 6 bin 823 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 177 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 707 liradan satılıyor. Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 4 bin 713 dolardan işlem görüyor.