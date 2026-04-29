Döviz ve altın güne nasıl başladı? (29 Nisan 2026)

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 45,0700 seviyesinden işlem görüyor.

29.04.2026 10:11:210
Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,0960'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 45,0700'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 52,8860'tan, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 61,0660'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 98,7 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 643 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kaybıyla 6 bin 657 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 643 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 938 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 652 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 4 bin 585 dolardan işlem görüyor.

