Döviz ve altın güne nasıl başladı? (29 Nisan 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,0960'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 45,0700'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 52,8860'tan, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 61,0660'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 98,7 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kaybıyla 6 bin 657 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 643 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 938 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 652 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 4 bin 585 dolardan işlem görüyor.