Döviz ve altın güne nasıl başladı? (29 Ocak 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen altında 43,3980'den tamamladı. Dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 43,4240'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 52,1640'tan, sterlin/TL de önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 60,1880'den satılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentilere paralel şekilde faizi sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri, varlık fiyatlarında oynaklıkların artmasına neden oldu. Fed Başkanı Powell, karar sonrası düzenlediği basın toplantısında, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu söyledi. Artan endişelerle ABD varlıklarına olan talepte azalma görülürken dolar endeksindeki gerileme sürüyor. Dolar endeksi yüzde 0,4 azalışla 96,1 seviyesine çekildi.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 7 bin 791 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 artışla 7 bin 504 liradan tamamladı. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla yüzde 3,8 artışla 7 bin 791 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 13 bin 325 liradan, Cumhuriyet altını ise 52 bin 640 liradan satılıyor. 5 bin 598 dolarla rekor kıran altının ons fiyatı da dünkü kapanışın yüzde 3,6 üzerinde 5 bin 570 dolar seviyesinde seyrediyor. Gümüşün onsu 120,5 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından dünkü kapanışın yüzde 2,3 üstünde 119,1 dolardan işlem görüyor.

ABD merkezli jeopolitik gerilimler, özellikle ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısının ardından, altın ve güvenli liman varlıkları için önemli bir destek noktası olurken son zamanlarda ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunabileceğine yönelik beklentilerden kaynaklı jeopolitik riskler, değerli metallerde rekorların kırılmasına neden oluyor.

Dün ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD'nin mevcut borç seviyesine karşı riskli bakış açısını yansıtan açıklamaları da dolara olan talebi azalırken bu durum altın ve gümüş başta olmak üzere emtia piyasasında pozitif fiyatlanıyor.