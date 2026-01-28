Sabancı Holding’e Akçansa için 1,1 milyar dolarlık teklif

Sabancı Holding, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu yüzde 39,72 oranındaki paylar için 1,1 milyar dolarlık şirket değeri üzerinden bağlayıcı teklif aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sabancı Holding, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de sahip olduğu %39,72 oranındaki payların satın alınmasına yönelik bağlayıcı bir teklif aldığını duyurdu. Teklifin, borç ve nakit düzeltmelerine tabi olmak üzere 1,1 milyar ABD doları şirket değeri üzerinden iletildiği belirtildi.

Pay oranı yüzde 39,72

KAP’ta yer alan açıklamaya göre Sabancı Holding’in Akçansa’daki payı, 76.035.136,43 TL nominal değerli paylardan oluşuyor ve bu tutar şirket sermayesinin %39,72’sini temsil ediyor.

Teklif sözleşme imzalanana kadar geçerli

Açıklamada, bağlayıcı teklifin nihai hisse devir sözleşmesi imzalanıncaya kadar geçerli olacağı, sürecin ise Sabancı Holding’in tabi olduğu sözleşmesel yükümlülükler ve yasal gereklilikler çerçevesinde değerlendirileceği ifade edildi. Sabancı Holding, söz konusu açıklamanın; şirketin, Akçansa’nın ve ortaklarının meşru çıkarlarının korunması amacıyla, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında 17 Ocak 2026 tarihli karar ile ertelendiğini bildirdi. Erteleme gerekçelerinin ortadan kalkmasıyla birlikte açıklamanın kamuoyuyla paylaşıldığı kaydedildi.