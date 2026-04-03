Döviz ve altın güne nasıl başladı? (3 Nisan 2026)

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 6 bin 681 liradan tamamladı.

Güne pozitif başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 6 bin 704 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 580 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 960 liradan satılıyor.

Dün altının onsu yüzde 1,8 azalışla 4 bin 674 dolardan kapandı. "Kutsal Cuma" tatili nedeniyle ABD ve Avrupa'da bugün işlem gerçekleşmeyeceğinden dolayı bugün uluslararası piyasalarda altın ve petrol başta olmak üzere varlıklarda işlem yapılmıyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 44,5920 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 44,4590'dan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 44,5920'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 51,5610'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen üzerinde 59,1350'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 yükselişle 100 seviyesinde bulunuyor.