Döviz ve altın güne nasıl başladı? (30 Mart 2026)

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 44,4660 seviyesinden işlem görüyor.

30.03.2026 09:59:200
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,4210'dan tamamladı.

Dolar/TL saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,4660'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 51,2520'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 59,0750'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 100,1 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6 bin 491 liradan işlem görüyor.

Cuma altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,9 üstünde 6 bin 423 liradan tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 üstünde 6 bin 491 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 807 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 70 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 541 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler Fed'i "şahinleşmeye" zorluyor

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler Fed'i "şahinleşmeye" zorluyor

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (30 Mart 2026)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (30 Mart 2026)

Merkez bankaları Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde nisan ayı takvimine hazırlanıyor

Merkez bankaları Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde nisan ayı takvimine hazırlanıyor

