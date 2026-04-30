Döviz ve altın güne nasıl başladı? (30 Nisan 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 45,1010'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 45,1850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 52,7830'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 60,9360'tan satılıyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 98,9 seviyesinde seyrediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) dün, tahminler dahilinde politika faizini yüzde 3,50 ila yüzde 3,75 aralığında sabit bıraktı.

Altında son durum

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 6 bin 584 liradan tamamladı.



Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 bin 643 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 928 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 621 liradan satılıyor.



Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,7 üstünde 4 bin 574 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.