Döviz ve altın güne nasıl başladı? (30 Ocak 2026)

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 artışla 7 bin 504 liradan tamamladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla yüzde 4 azalışla 7 bin 244 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 674 liradan, Cumhuriyet altını ise 50 bin 67 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 3,8 azalışla 5 bin 187 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,4990 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 43,4070'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 43,4990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 51,9210'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 gerilimeyle 59,8640'tan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 96,6 seviyesinde bulunuyor. ABD'deki ekonomik ve siyasi gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.