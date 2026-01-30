Döviz ve altın güne nasıl başladı? (30 Ocak 2026)

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 7 bin 244 liradan işlem görüyor.

30.01.2026 09:59:360
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (30 Ocak 2026)

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,8 artışla 7 bin 504 liradan tamamladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla yüzde 4 azalışla 7 bin 244 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 674 liradan, Cumhuriyet altını ise 50 bin 67 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 3,8 azalışla 5 bin 187 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 43,4990 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 43,4070'ten tamamladı. Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 43,4990'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 51,9210'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 gerilimeyle 59,8640'tan satılıyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,3 artışla 96,6 seviyesinde bulunuyor. ABD'deki ekonomik ve siyasi gelişmeler varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Küresel ölçekte ticari iflasların 2026 yılında yüzde 2,8 artması bekleniyor

Küresel ölçekte ticari iflasların 2026 yılında yüzde 2,8 artması bekleniyor

Yapay zeka hisselerinin olası çöküşü dünyayı nasıl etkiler? Ekonomistler değerlendirdi

Yapay zeka hisselerinin olası çöküşü dünyayı nasıl etkiler? Ekonomistler değerlendirdi

Capital ve Ekonomist'e 3 ödül

Capital ve Ekonomist'e 3 ödül

Yorum Yaz