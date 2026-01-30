Apple'dan bilanço değerlendirmesi: Satışları yüzde 16 arttı

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın net satışları, üç aylık dönemde yıllık yüzde 16 artarak piyasa beklentilerini aştı.

Mali takviminde 27 Aralık 2025'te biten üç aylık dönemi 2026 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin toplam net satışları bu dönemde yıllık yüzde 16 artışla 143,8 milyar dolara yükseldi.

Apple'ın net satışları bir önceki yılın aynı döneminde 124,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Şirketin net karı aynı dönemde 42,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Apple, önceki yılın aynı döneminde 36,3 milyar dolar net kar açıklamıştı. Firmanın hisse başına karı da söz konusu dönemde 2,4 dolardan 2,84 dolara yükseldi. Şirketin net satışlarından elde ettiği gelir ve hisse başına karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

- iPhone satışları arttı

Söz konusu dönemde Apple'ın iPhone ve iPad satışları artarken, Mac satışları düştü. iPhone satışlarının tutarı, 27 Aralık'ta biten üç aylık dönemde yıllık yüzde 23 artışla 85,3 milyar dolara yükseldi. Şirketin iPhone satışları bu dönemde piyasa beklentilerini aştı. Aynı dönemde iPad satışları yüzde 6 artarak 8,6 milyar dolara çıkarken, Mac satışları yüzde 7 azalışla 8,4 milyar dolara geriledi.

