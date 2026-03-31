Döviz ve altın güne nasıl başladı? (31 Mart 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 44,4420'den tamamladı.

Dolar/TL saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 44,4770'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 51,0480'den, sterlin/TL de önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 58,7420'den satılıyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 100,4 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 521 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 6 bin 446 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,1 üstünde 6 bin 521 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 100 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 450 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 556 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair haberler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamaları sonrasında altın fiyatlarında yükselişler öne çıkıyor.