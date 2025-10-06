Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Ekim 2025)

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 41,6900 seviyesinden işlem görüyor.

6.10.2025 09:48:190
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Ekim 2025)

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,6890'dan tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 41,6900 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 48,8630, sterlin/TL de yüzde 0,3 azalışla 56,0980 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,5 artışla 98,2 seviyesinde.

Altında son durum

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5 bin 262 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 5 bin 209,6 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 5 bin 262 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 890 liradan, Cumhuriyet altını 35 bin 430 liradan satılıyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Eylül'de aylık %2,71

Mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE Eylül'de aylık %2,71

Yapay zeka tehdidi: ABD'de 100 milyon kişi işsiz kalabilir

Yapay zeka tehdidi: ABD'de 100 milyon kişi işsiz kalabilir

Bilim kadınları UNESCO ve L’oreal tarafından 23. kez ödüllendirildi

Bilim kadınları UNESCO ve L’oreal tarafından 23. kez ödüllendirildi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar yükseldi

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Ekim 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Ekim 2025)

Avrupa'nın en değerli şirketi belli oldu: İlk 10'da kimler var?

Avrupa'nın en değerli şirketi belli oldu: İlk 10'da kimler var?

Yorum Yaz