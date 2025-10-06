Döviz ve altın güne nasıl başladı? (6 Ekim 2025)

Dolar/TL, haftaya yatay başlamasının ardından 41,6900 seviyesinden işlem görüyor.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 41,6890'dan tamamladı.
Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 41,6900 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 48,8630, sterlin/TL de yüzde 0,3 azalışla 56,0980 seviyesinde bulunuyor.
Dolar endeksi yüzde 0,5 artışla 98,2 seviyesinde.
Altında son durum
Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5 bin 262 liradan işlem görüyor.
Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 5 bin 209,6 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 5 bin 262 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 8 bin 890 liradan, Cumhuriyet altını 35 bin 430 liradan satılıyor.