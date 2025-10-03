Bir oyuncak üreticisinin satış artırmasının ilginç sebebi

İngiliz oyuncak markası Jellycat, özellikle Z kuşağı arasında yayılan bir "çocuk-yetişkin" trendinin etkisiyle 2024 yılında kârını iki katından fazla artırarak dikkat çekici bir büyüme kaydetti.

Thomas Gatacre tarafından 1999 yılında Londra’da kurulan özel bir şirket olan Jellycat, 18 sterlinlik (24 dolar) Bashful Beige Bunny’den 275 sterlinlik Amuseables Nordic Spruce Noel Ağacı’na kadar kucaklanabilen yumuşak oyuncaklar satmasıyla popüler. CNBC ile paylaşılan mali raporlara göre, şirket 2024 yılında “hızlı bir büyüme” kaydetti.

Jelly Holdings’e ait şirketin geliri, 31 Aralık’ta sona eren yıl için %66 artışla 333 milyon sterline (449 milyon dolar) yükseldi

En çok talep Avrupa, Çin ve ABD'de

Oyuncak üreticisi, ürünlerini Londra’daki Selfridges ve Harrods ile Paris’teki Galeries Lafayette gibi lüks mağazalar da dahil olmak üzere 80 ülkede 8.000 mağazada satıyor. Şirket, yumuşak oyuncaklarına olan talebin en çok Avrupa, Çin ve ABD’de arttığını belirtti.

Şirket raporunda, “Herkes onları seviyor gibi görünüyor: çocuklardan küçük yetişkinlere ve Z kuşağından nesillere, ebeveynlere, büyükanne ve büyükbabalara ve ötesine kadar” ifadeleri yer aldı.

Büyümenin temelinde yatan neden...

Bu büyümenin temelinde, yetişkinlerin çocuk oyuncaklarına olan artan ilgisi yatıyor. Örneğin, $30'lık Labubu bebeği gibi ürünler TikTok'ta viral oldu ve uluslararası bir statü sembolü haline geldi. Jellycat, TikTok’ta şu anda 2,1 milyon takipçiye sahip. Viral videolarda, genç yetişkinler 20 dolarlık yumuşak oyuncaklarını paylaşıyor.

Oyuncak endüstrisi araştırma grubu Circana ise ABD’de oyuncak pazarında 18 yaş ve üzeri müşteriler arasındaki satışların bu yıl %18 arttığını tespit etmiş.