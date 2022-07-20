Dünyanın en güçlü pasaportları listesi güncellendi: İlk 10'da kimler var?

Londra merkezli Henley & Partners tarafından yayınlanan üç aylık yeni bir rapora göre, üç Asya pasaportu, sahiplerine diğer tüm ülkelerden daha fazla küresel seyahat özgürlüğü sunuyor.

Londra merkezli küresel vatandaşlık ve ikamet danışmanlığı firması Henley & Partners tarafından yayınlanan üç aylık yeni bir rapora göre, üç Asya pasaportu sahiplerine diğer tüm ülkelerden daha fazla küresel seyahat özgürlüğü sunuyor.

Japonya vatandaşları dünya çapında 193 varış noktasına vizesiz gidebiliyor. İkinci sırada 192 destinasyon ile Singapur ve Güney Kore yer alıyor.

3 Asya ülkesinin ardından çok sayıda Avrupa ülkesi sıralanıyor. Almanya ve İspanya 190 destinasyonla berabere kalırken, onu 189 ile Finlandiya, İtalya ve Lüksemburg takip ediyor.

Türkiye listede 110 destinasyonla 54. sırada... Bir önceki listede Türkiye 57. sırada yer alıyordu.

Ukrayna saldırısı sonrası Rusya'da gerileme var. Rusya 50. sırada.

Temmuz 2022 sıralaması şöyle:

1. Japonya (193 destinasyon)

2. Singapur, Güney Kore (192 destinasyon)

3. Almanya, İspanya (190 destinasyon)

4. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg (189 destinasyon)

5. Avusturya, Danimarka, Hollanda, İsveç (188 destinasyon)

6. Fransa, İrlanda, Portekiz, Birleşik Krallık (187 destinasyon)

7. Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri (186 varış noktası)

8. Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta (185 destinasyon)

9. Macaristan (183 destinasyon)

10. Litvanya, Polonya, Slovakya (182 destinasyon)





LİSTENİN SON 8'İ

Dünya çapında birçok ülke, 40 veya daha az ülkeye vizesiz veya varışta vize hakkına sahip. Bu ülkeler listede şu şekilde sıralanıyor:

105. Kuzey Kore (40 destinasyon)

106. Nepal, Filistin (38 destinasyon)

107. Somali (35 destinasyon)

108. Yemen (34 destinasyon)

109. Pakistan (32 destinasyon)

110. Suriye (30 destinasyon)

111. Irak (29 destinasyon)

112. Afganistan (27 destinasyon)



