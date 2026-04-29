Ekonomik Güven Endeksi Nisan'da geriledi

Ekonomik Güven Endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 1,5 azalışla 96,4 değerini aldı.

29.04.2026 10:58:530
Paylaş Tweet Paylaş
Ekonomik Güven Endeksi Nisan'da geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, martta 100,7 olan endeks, nisanda yüzde 1,5 gerileyerek 96,4 değerine indi.

Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarak 85,5'e yükseldi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,4 azalışla 98,6 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 3,1 gerilemeyle 109,7 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 1,8 düşüşle 111,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,6 artarak 83,6 değerini aldı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD'de mal ticareti açığı Mart'ta arttı

ABD'de mal ticareti açığı Mart'ta arttı

Anadolu Hayat Emeklilik’in iki yeni katılım fonu halka arz edildi

Anadolu Hayat Emeklilik’in iki yeni katılım fonu halka arz edildi

Lenovo 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Lenovo 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Yorum Yaz