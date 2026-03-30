Ekonominin Nisan ajandası yoğun olacak

Ekonomi yönetimi, ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmaların gölgesinde nisanda enflasyon, dış ticaret verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) faiz kararına odaklanacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, mart ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini 2 Nisan'da Van'da açıklaması planlanıyor.

Bolat, şubatta ihracatın zorlu uluslararası ekonomik, ticari, siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen yüzde 1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar olduğunu, bu rakamın en yüksek ikinci şubat ayı ihracatı olarak kayıtlara geçtiğini açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Nisan'da mart ayı enflasyon verilerini paylaşacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,96, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,43 artmış, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 31,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,56 olmuştu.

Özellikle ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve bölgenin yanı sıra dünyayı etkileyen çatışmaların ekonomiye muhtemel yansımalarını görme açısından da açıklanacak veriler önem taşıyor.

TÜİK, 8 Nisan'da mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri, yüzde 7,06 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşmişti.

- İlk çeyreğe ilişkin bütçe gerçekleşmeleri belli olacak

TÜİK, 10 Nisan'da şubat ayı sanayi üretimi endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak. Endeks, ocakta aylık bazda yüzde 2,8, yıllık bazda yüzde 1,8 azalmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 13 Nisan'da şubat dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocakta 6 milyar 807 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 1 milyar 228 milyon dolar açık vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını 15 Nisan'da açıklayacak. Böylece, ilk çeyrek bütçe sonuçları da belli olacak. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 1 trilyon 353 milyar 593 milyon lira, giderleri 1 trilyon 329 milyar 226 milyon lira olarak belirlenmişti.

- Para Politikası Kurulu 22 Nisan'da toplanacak

TCMB PPK toplantısı 22 Nisan'da yapılacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığındaki Kurul, 12 Mart'taki toplantısında politika faizinin yüzde 37'de sabit kalmasına karar vermiş, "Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulunmuştu.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi de 9-12 Nisan'da "Büyük Dönüşüm, Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası" temasıyla Sapanca'da düzenlenecek. Zirvenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapması planlanıyor.

Ekonomi, siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin yer alacağı zirvede, birçok temel alanda dönüşümü merkeze alacak, enerji arz güvenliğinden dijital altyapılara, jeopolitik gerilimlerden global savunma stratejilerine, iş gücü becerilerinden kültürel uyuma kadar yeni ekonominin yol haritası çizilecek.

TÜİK, 20 Nisan'da mart ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile şubat ayı tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini kamuoyuna duyuracak.

- İşsizlik ve ekonomik güven endeksi verileri açıklanacak

TÜİK, 22 Nisan'da nisan ayı tüketici güven endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak. Kurum aynı gün 2025 yılı 4'üncü çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini ilan edecek.

Kurum, 29 Nisan'da nisan ayı ekonomik güven endeksi verileri ile mart ayı iş gücü istatistiklerini de duyuracak.