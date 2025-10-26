Emtia piyasalarında gözler Fed ve Trump-Şi zirvesinde

Emtia piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya turuna yönelik iyimserliklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı ile Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmeye çevrildi.

Emtia piyasaları, ABD'de beklentilerin altında gelen eylül enflasyonu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya turuna yönelik iyimserliklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararı ile Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmeye odaklandı.

Emtia piyasalarında tamamlanan haftada, güvenli liman talebinin zayıflaması ve teknik seviyelerin test edilmesiyle değerli metaller gerilerken, tarım ve enerji emtiaları ile baz metallerde ise dünya genelinde siyasi ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle karışık bir seyir izlendi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Trump'ın, Çin, Güney Kore ve Japonya liderleriyle yapacağı temasları kapsayan Asya turuna çıkacağını söyledi.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin açılışına katılarak konuşma yapacak olan ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve diğer APEC liderleriyle bir araya gelecek.

Öte yandan, gelecek hafta Fed başta olmak üzere büyük merkez bankalarının para politikası kararları yatırımcıların odağında olacak.

ABD'de hükümetin kapalı olmasına bağlı veri aksamaları Fed'e ilişkin öngörülebilirliği azaltırken, eylülde enflasyonun beklentilerin altında kalmasıyla gelecek haftaki toplantıda faiz indirimi ve parasal gevşemenin sürmesi beklentisi güçlendi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in 28-29 Ekim'de yapılacak toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın aralık ayındaki toplantısında da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kalmayı sürdürüyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ise gelecek haftaki para politikası toplantısında üç temel politika faizini sabit tutması beklenirken, Başkan Christine Lagarde'ın sözlü yönlendirmelerinde gevşeme patikasına ilişkin sinyaller aranacak.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) açıklayacağı para politikası kararlarında politika faizini yüzde 0,5'te sabit tutması beklenirken, Başkan Kazuo Ueda'nın sözlü yönlendirmeleri yakından izlenecek. Bu toplantı, ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae döneminin ilk para politikası kararı olacak.

Makro ekonomi tarafında ise ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında arttı. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Bununla birlikte emtia piyasalarında Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışı da yakından takip edilirken, Avrupa Birliği (AB) Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan 19. yaptırım paketini onayladı.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, gün içinde yüzde 3,93 ile 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra haftayı yüzde 4 seviyesinden tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,5 yükselişle 98,95'e çıktı.

Altındaki 9 haftalık yükseliş seyri 10'uncu haftada sona erdi

Değerli metaller, tamamlanan haftada sert dalgalanmalar yaşadı. ABD'de eylül enflasyonunun açıklanmasının ardından kısa süreli yükselişlerle kayıplarını törpüleyen değerli metaller, hafta başında altın öncülüğünde gelen kar satışları ve güvenli liman talebindeki azalma nedeniyle haftayı düşüşle tamamladı.

Analistler, ABD-Çin geriliminin azalacağına dair haber akışının güvenli liman talebini zayıflatan başlıca etkenler arasında yer aldığını belirtirken, altının ons fiyatındaki teknik nedenli düşüşlerin de değerli metallerin geneline yayılan satışları tetiklediğini kaydetti.

Altın fiyatları, ABD'de beklenenden düşük gelen enflasyonun Fed'in gelecek hafta faiz indirebileceği beklentilerini güçlendirmesiyle haftanın son işlem gününde kayıplarını azaltsa da hafta içinde yeni rekor seviyesini görmesinin ardından gelen teknik nedenli düşüşler ve güçlü kar satışları nedeniyle oluşan kayıplarını telafi edemedi.

Altının ons fiyatı, üst üste dokuz haftalık yükselişin ardından onuncu haftada değer kaybetse de tamamlanan haftada 4 bin 381,55 dolarla rekorunu tazeledi.

Değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 6,5, paladyumda yüzde 3,3, altında yüzde 3,2 değer kaybederken, platin önceki haftalık kapanışının hemen altında haftayı tamamladı.

Baz metaller talep beklentisiyle değer kazandı

Baz metallerde arz tarafındaki sorunların etkilerinin devam etmesi ve talebe dair endişeleri azaltan Trump'ın Asya turuna yönelik iyimserlikler ve ABD enflasyon verilerinin etkisiyle haftayı pozitif bir seyirle tamamladı.

Bakır fiyatları, arz endişeleriyle değer kazanımını sürdürürken, Uluslararası Bakır Çalışma Grubunun (ICSG) raporu yıl içinde yaşanan büyük maden kesintileri nedeniyle 2026'da küresel bakır piyasasının açık verebileceğine işaret etti.

ICSG, 2025 için öngörülen 178 bin tonluk fazlaya karşın 2026'da yaklaşık 150 bin ton arz açığı beklendiğini kaydederken, talep artışındaki yavaşlamaya rağmen, özellikle Endonezya ve Şili'deki üretim aksamaları ile bazı madenlerdeki doğal afetler nedeniyle bakır arzının gelecek yıl kısıtlı kalabileceğini belirtti.

Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında alüminyumda yüzde 3,1, çinkoda yüzde 2,8 ve kurşun ile bakırda yüzde 2,5, nikelde yüzde 1,6 değer kazandı.

Petrol fiyatları yaptırımlar ve zirve iptaliyle yükseldi

Petrol fiyatları, tamamlanan haftada dalgalı seyretti. Arz fazlası endişeleriyle haftaya düşüşle başlayan petrol fiyatları, ABD'nin bazı Rus şirketlere yaptırım kararı ve ABD-Rusya zirvesinin iptali sonrası artan arz kesintisi endişeleriyle kayıplarını telafi ederek haftayı yükselişle tamamladı.

Brent petrolün varili hafta başında 61,01 dolara kadar gerileyerek mayıs ayının başından bu yana en düşük seviyesini gördü. Ancak Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan zirvenin iptal edilmesi arz endişelerini artırarak fiyatlara pozitif yansıdı.

Trump ile Putin arasında yapılması planlanan zirvenin, Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes çağrılarını reddetmesi üzerine süresiz olarak ertelendiği bildirildi.

Buna ek olarak ABD'nin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesi ve AB'nin Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sektörünü ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni yaptırım paketini onaylaması da arz endişelerini artırdı.

Analistler, fiyatlardaki kısmi yükselişte dünyanın en çok petrol tüketen iki ülkesi ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimine ilişkin tansiyonun azalacağına dair iyimser açıklamaların etkili olduğunu belirtti.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) geçen hafta yayımladığı Petrol Piyasası Raporu'nda küresel petrol talebine ilişkin olumsuz görünümün fiyatlardaki yükselişi törpülediği kaydedildi.

Doğal gaz fiyatlarında ise ABD'de beklenen soğuk hava dalgası etkili oldu. Meteoroloji tahminlerinin gelecek iki haftada mevsim normallerinin altında sıcaklık öngörmesi, ısınma amaçlı talebin artacağı beklentisini güçlendirdi.

Bu gelişmelerle, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6,5 artarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 9,8 değer kazandı.

Tarım emtia karışık seyretti

Tarım emtia piyasalarında, jeopolitik gelişmeler, hava koşulları ve enerji piyasalarındaki hareketlilik fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

ABD ile Çin arasındaki ticarette iyimser beklentiler risk iştahını artırırken, ham petrol fiyatlarındaki yükseliş de fiyatlamaları destekledi.

Soya fasulyesinde, Çin'in eylülde ABD'den ithalatı sıfıra indi, bu durum 2018'den beri ilk kez gerçekleşirken, yüksek gümrük vergileri nedeniyle Çinli alıcılar Brezilya ve Arjantin'e yöneldi. Gelecek hafta APEC zirvesinde yapılacak ABD-Çin görüşmelerinde yeniden alımların başlayabileceğine yönelik beklentiler ise fiyatları destekledi.

Mısır fiyatları, ABD'de biyoetanol üretiminin günlük 1 milyon 112 bin varile ulaşması ve stokların yüzde 3,1 gerilemesiyle desteklendi. Meksika ve Güney Kore'nin ABD mısırına ilgisi sürerken, Brezilya'da ekim ayı mısır ihracat beklentileri yukarı yönlü revize edildi.

Öte yandan, Çin'de hasat sırasında görülen aşırı yağışın ürünlere zarar vermesi nedeniyle rekolte yaklaşık 297,5 milyon tona geriledi. Bu durum, ülkenin ilerleyen dönemde ithalat ihtiyacını artırabileceği beklentisini güçlendirdi.

Bu gelişmelerle, bu hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar pirinçte yüzde 4,3 değer kaybederken, soya fasulyesinde yüzde 4, buğdayda yüzde 1,8 ve mısırda yüzde 0,4 arttı.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, kahvede yüzde 0,7 artarken, pamukta yüzde 0,2, şekerde yüzde 3,4 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 7,4 artışla tamamladı.