Türk Telekom'da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şahin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığı görevinin ardından, Türk Telekom'un Türkiye'nin dijital geleceğini inşa etme vizyonuna yönelik çalışmalarına liderlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu, yatırımlarını, ülke ekonomisine ve istihdama katkılarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizin dijital geleceğinin inşasına yönelik yatırımlarımıza ve faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Türk Telekom ailesinin 34 bini aşkın çalışanıyla 81 ilin her köşesinde çalışıyoruz. Telekomünikasyon sektörünün önemli kilometre taşlarında şirketimiz için önemli çalışmalar gerçekleştiren Ümit Önal'a Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirketimize katkıları sürecek Önal'a Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye'nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni CEO'muz Ebubekir Şahin yönetiminde, ülkemizin dijital geleceğini inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edecektir."

Ebubekir Şahin

Şahin, 1974'te Rize'nin Çayeli ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Rize'de, lise eğitimini Sakarya'da tamamlayan Şahin, 1995'te Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu, 2002'de de Gazetecilik Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı.

Sırasıyla Şahin, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde memur, Refah-Yol hükümetleri zamanında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) milletvekili danışmanlığı, 2002 yılı itibarıyla AK Parti'nin ilk döneminde Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Daire Başkanlığı, RTÜK Başkan Müşavirliği, Başbakanlık Halkla İlişkiler Müşavirliği görevlerinde bulundu.

Ebubekir Şahin, 2011-2014 yıllarında Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüttü.

Şahin, 2014-2017 yıllarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşarı olarak görev yapmasının ardından, 6112 sayılı RTÜK Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulu'nda 16 Ekim 2017'de yapılan seçim sonucunda AK Parti kontenjanından RTÜK üyeliğine seçildi.

Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23 Ocak 2019'da yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Ebubekir Şahin, 18 Ekim 2023'te yeniden seçilerek dördüncü dönem RTÜK Başkanlığı görevini yürüttü.

Evli ve iki çocuk babası olan Ebubekir Şahin, İngilizce bilmektedir.