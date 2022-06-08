Enova'ya “Top Brand PV Seal” Ödülü

Güneş enerjisi sektöründe hizmet veren Enova, küresel çapta tanınmış bağımsız araştırma enstitüsü EUPD Research ve ileri gelen işbirliği ve bilgi platformu Joint Forces for Solar Global (JF4S) tarafından verilen, uluslararası PV sektörünün en tanınan, en prestijli ödülü olan “Top Brand PV Seal” ödülünü aldı.

Kuzey Afrika'da pazar lideri Enova, bu yıl uçtan uca güneş enerjisi hizmetleri sunan şirketlerin yarıştığı Güneş Enerjisi Mühendisliği, Satın Alma ve İnşaat (EPC) kategorisinde “Top Brand PV Seal” ödülünü kazandı.

Enova CEO'su Renaud Capris, ödülle ilgili olarak, “Bu ödüle layık görülmekten mutluluk duyuyoruz. Enova, müşteri odaklı, gücünü kalitesinden alan sürdürülebilir iş modeliyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde pazar lideri konumuna yükseldi. Bu ödül, yerel ve bölgesel pazarlardaki kesintisiz gayretlerimizi ve performansımızı taçlandırdı” diye konuştu.

Enova halihazırda BAE, Umman, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Mısır ve Lübnan dahil Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 35'in üzerinde güneş enerjisi EPC projesini yürütüyor. Türkiye'de ise son zamanlarda iki yeni projeyi yürürlüğe koydu. Bunların ilki, Tunceli’de Munzur Su su şişeleme firmasında 6.000 metrekare üzerine kurulacak 1,1 MWp kapasiteli 2.445 fotovoltaik panelden oluşan çatı üzeri güneş enerjisi PV tesisi. Müşterinin enerji ihtiyacının yüzde 46’sını karşılayan proje, her yıl yenilenebilir kaynaklardan 1,4 GWh enerji üreterek CO2 salınımını yılda 700 ton azaltıyor.

Diğer proje ise, Sakarya’da bulunan Kalibre Alüminyum için 5.410 metrekare üzerine kurulacak, 2.489 fotovoltaik panelden oluşan 1,42 MWp kapasiteli çatı üzeri güneş enerjisi PV sistemi. Müşterinin enerji ihtiyacının yüzde 30’unu karşılayan bu proje, her yıl yenilenebilir kaynaklardan 1,5 GWh enerji üreterek CO2 salınımını yılda 750 ton azaltıyor.

EUPD Research'ten Markus A.W Hoehner ise konuyla ilgili şöyle konuştu: “EUPD Research, PV pazarındaki aracıların ve son kullanıcıların algılarının ölçümü ve analizinde yirmi yılı aşkın deneyime sahip. Güneş enerjisi sektöründe dünya çapında önde gelen sertifikalandırma kurumu olarak tanınıyor. Araştırmamız Enova'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde önde gelen PV markalarından biri olduğunu ortaya koyarken, firmanın yerel pazar gelişimine olağanüstü katkılarını da belgelendiriyor.”

Entegre enerji ve çoklu teknik hizmetlerde uzman Enova, müşterilerine finansal, operasyonel ve çevresel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak kapsamlı çözümler sunuyor.