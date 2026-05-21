Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

21.05.2026 14:46:030
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi Mart'ta yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 azaldı.

AB'de ise inşaat üretimi martta aylık bazda yüzde 1,2 yükselirken, yıllık bazda yüzde 0,6 geriledi. AB ülkeleri arasında martta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 11,4 ile Slovakya’da yüzde 6,6 ile İsveç’te ve yüzde 6,1 ile Polonya’da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 1,1 ile Romanya'da, yüzde 0,7 ile İtalya’da, yüzde 0,2 ile Fransa’da ve yüzde 0,1 ile Danimarka’da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Slovenya’da yüzde 29,6, Slovakya’da yüzde 27,9 ve Romanya’da yüzde 9,4 artarken, İspanya’da yüzde 4,4, Fransa’da yüzde 3,3 ve Avusturya’da yüzde 3 geriledi.

