Vergi ve finans yazılımı geliştiren Intuit, tam zamanlı iş gücünün yüzde 17'sini işten çıkaracağını duyurdu.

21.05.2026 10:27:450
Finansal teknoloji şirketi Intuit, çalışanlarının yüzde 17'sini işten çıkarıyor

Finansal teknoloji şirketi Intuit, 2026 mali yılının üçüncü çeyreği olarak adlandırdığı 30 Nisan'da sona eren üç aylık döneme dair bilançosunu açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde şirketin geliri yüzde 10 artarak 8,6 milyar dolara ulaşırken, şirketin hisse başına karı yüzde 11 yükselişle 11,09 dolar oldu.

Intuit'in bilançosuna dair açıklamasında, şirketin organizasyon yapısını sadeleştirmek ve daha hızlı, daha verimli ve daha odaklanmış bir şirket haline gelmek amacıyla tam zamanlı çalışan sayısını yüzde 17 oranında azaltacağı bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 300 milyon ila 340 milyon dolar tutarında olacağı öngörülen yeniden yapılandırma maliyetinin, büyük ölçüde 31 Temmuz'da sona erecek 2026 mali yılının dördüncü çeyreğinde muhasebeleştirileceği aktarıldı.

Intuit Üst Yöneticisi (CEO) Sasan Goodarzi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Geleceğe bakarken, kalıcı ve uzun vadeli bir büyüme sağlamak amacıyla, büyüme motorlarımızı daha da ölçeklendiriyor ve daha yüksek bir hızla işleyen bir organizasyon kurguluyoruz." ifadesini kullandı.

