Gıda israfıyla mücadele için eğitim veriliyor

Metro Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle HORECA (otel, restoran, kafe) sektörünün gıda israfına karşı mücadelesine katkıda bulunmak için, “Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu” isimli rehberini baz alarak sektörel eğitimlere başladığını duyurdu.

HORECA sektöründe gıda atıklarına karşı hassasiyetin artırılması, şefler ve sektör profesyonelleri tarafından bu mücadelenin benimsenmesi ve uygulanması amacıyla gerçekleşen “HORECA Sektöründe Gıda İsrafıyla Mücadele Eğitimleri” iki etapta gerçekleşecek.

Eğitimlerle 200’e yakın şef ve sektör profesyonelinin gıda israfıyla mücadele konusunda etkili bir başlangıç yapmalarına, işletmeleri için hedefler koymalarına ve faaliyetlerine uyan başarılı bir gıda yönetimi stratejisi geliştirmelerine yardımcı olunması hedefleniyor.

Eğitimlerin ilk kısmı online olarak; ikinci kısmı ise, online eğitimini tamamlayan katılımcılardan oluşan gönüllülerin fiziki katılımıyla, Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu olarak Metro Türkiye bünyesinde hayata geçirilen Gastronometro’nun mutfağında 6 saatlik uygulamalı bir eğitim şeklinde gerçekleşecek. Tamamlanan her eğitim için tüm katılımcıların eğitim katılım sertifikasını almaya hak kazanacağı eğitimlerle 200’e yakın şef ve sektör profesyoneline ulaşılması hedefleniyor.

“Gıda israfına karşı mücadeleye yeni bir eğitim hamlesi ile devam ediyoruz”

Küresel ve ulusal çapta gıda kaybı ve gıda israfı sorununa dikkat çeken Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, “Azalan doğal kaynaklar, küresel iklim krizi, tarım ve çiftçiyi olumsuz etkiliyor, dünyayı maalesef açlıkla ve kıtlıkla karşı karşıya bırakıyor. Bu nedenle sürdürülebilirliğin en kritik noktalarından biri de hiç şüphesiz gıda atıkları ile mücadele olarak öne çıkıyor. Çünkü doğal yaşamın devamlılığı, gıda kaynaklarının sürdürülebilir olmasına bağlı. İşte bu nedenle gıdayı üretirken, taşırken ve işlerken de hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor. Metro Türkiye olarak biz de sorumlu iş modelimiz kapsamında gıda israfı ile mücadele çalışmalarımızı bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor, ortak aklın gücüne olan inancımızla iş ortaklarımızla birlikte projeler geliştiriyoruz. Bu projelere tedarikçilerimizi ve HORECA sektöründeki müşterilerimizi de dahil ediyoruz. Geçtiğimiz yıl bu bakış açısıyla 'Gıdanı Koru' kampanyası kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğiyle otel ve restoran sektörüne gıda israfı ile mücadele konusunda yol gösterecek kapsamlı bir kılavuz yayınlamıştık. Şimdi de bu kılavuzumuzu baz alarak hazırladığımız yeni bir eğitim hamlesi ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. HORECA sektörünün gıda israfına karşı hassasiyetinin artırılması, şefler ve sektör profesyonellerinin bu mücadeleyi benimsemesi ve uygulaması amacıyla başlattığımız ‘HORECA Sektöründe Gıda İsrafıyla Mücadele Eğitimleri”mizin, tıpkı bu alanda sektörde öncü olan diğer işlerimiz gibi örnek gösterilen çalışmalarımızın bir devamı olarak başarıya ulaşacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Gutu: “FAO, HoReCa sektör liderinin kararlı eylemini takdir ediyor”

HORECA Sektöründe Gıda İsrafıyla Mücadele Eğitimleri ile ilgili değerlendirmede bulunan FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Dr. Viorel Gutu şunları söyledi: “FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Metro Türkiye ile geçen yıl sektörel kılavuzların geliştirilmesiyle başlayan işbirliğinin daha da geliştiğini bilmekten memnuniyet duyuyorum. Bu teknik eğitim, yemek hizmeti şirketlerinin edindikleri bilgileri uygulamaya koymalarına ve önerilen çözümleri uygulamaya başlamalarına yardımcı olacaktır. Eğitim, tüm konaklama sektörünün kapasitesini güçlendirecek ve böylece Türkiye'de Gıda Kaybı ve İsrafını Önleme ve Azaltma Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı'nın uygulanmasına katkıda bulunacaktır. Bu tür bir girişim, diğer aktörlerin izlemesi için bir model ve değerli gıda kaynaklarımızın israfını önlemek ve azaltmak için genel hedefe yönelik çeşitli eylemler için ilham kaynağı olacaktır.”

Işıkgece: “Gıda İsrafı Kılavuzumuzun sahaya taşınmasına şahit olacağız”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ise “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyamızı 1,5 yılı aşkın süredir FAO ile beraber yürütüyoruz. Yoğun bir emek sonucu, Bakanlığımız, Metro Türkiye ve FAO işbirliğinde hazırladığımız, 50’ye yakın paydaştan görüş aldığımız ve sektöre ücretsiz sunduğumuz “Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu”nu, gene aynı iş birliği ile daha ileriye taşıyoruz. Yarın, Kılavuzumuzun sahaya taşınmasına şahit olacağız.” diye konuştu.

Gıda israfının önlenmesi, önlenemeyenin bağışlanması, kalanların ise dönüştürülmesi amaçlanıyor

HORECA sektöründeki işletmelere yönelik olarak gerçekleştirilecek eğitimlerde gıda atıkları ile mücadele; Dünyada ve Türkiye’de gıda israfı, gıda israf ölçüm çalışması, gıda israfı yönetim ekibi kurulması ve eğitimi, gıda israfını önleme, gıda atıklarını ayrıştırma ve ölçme, önlenemeyen gıda atığının yönetimi olmak üzere toplam 6 ana başlık altında ele alınacak. Ayrıca eğitimler kapsamında işletmelerin gıda israfını menülerin planlanması, hazırlık aşaması, yemek servisi sırası ve sonrası yapılacaklar ile ölçümleyerek önlemesi; önlenemeyen tüketime uygun olan ihtiyaç fazlası gıdaları bağışlaması ve kalanların da hayvan yemi, komposttan enerji kazanımı gibi başka amaçlarla yeniden kullanması gibi kaçınılmaz gıda fazlasının dönüştürülmesi konuları da yer alacak. Bu eğitimler sonucunda ise işletmeler gıda israfını önleyerek; karbon ayak izlerini küçültüp sera gazı emisyonlarını nasıl azaltacaklarını ve böylece ekonomik açıdan tasarruf etmelerinin yanı sıra personel bağlılığını ve motivasyonunu da nasıl artırabileceklerini öğrenmiş olacaklar.

Metro Türkiye’nin gıda israfı ve gıda atıkları ile mücadele için yayınladığı kılavuzun tamamına ulaşmak için: https://gastro-cdn.s3.eu-west-1.amazonaws.com/files/gastrometro-bakanlik-kilavuzu.pdf



