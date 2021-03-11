"Hedef 2021'de istikrarlı büyüme"

Çin Başbakanı Li Keqiang, 2021’de istikrarlı büyüme ve yeni istihdam yaratılmasını temel hedef olarak belirlediklerini söyledi.

11.03.2021 16:20:000
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"Hedef 2021'de istikrarlı büyüme"

Yıllık Ulusal Halk Kongresi’nin ardından gazetecilere konuşan Li güçlü büyümeden memnun olduklarını belirterek “Ancak global ekonomik büyüme ve Çin’deki ekonomik toparlanma üzerindeki büyük belirsizliğin de farkındayız.” yorumunu yaptı. Li yüzde 6’nın üzerinde büyümenin düşük bir hedef olmadığını söyledi.

Çin ekonomisi 2020’de yüzde 2.3 ile pandemi yılında büyüyen tek büyük ekonomi olmuştu. Hükümet, ekonomistlerin yüzde 8.4 olan tahminlerinin çok altında büyüme hedefi belirledi.

Ekonomik performansta sert dalgalanmalardan kaçınılması gerektiğini kaydeden Li “Çin’in sürdürülebilir uzun vadeli kalkınması için istikrarlı büyüme performansı olması gerekir” diye konuştu.

Hükümetin bu sene istihdam yaratma konusuna öncelik vereceğini bildiren Li, hedeflerinin 11 milyon yeni kentsel istihdam olduğunu ifade etti.

Bugün Hong Kong’ta kontrolünü artırmak için bir düzenlemeyle seçim yasasını değiştiren Çin hükümeti ABD ile ilişkilerini de iyileştirmek istiyor.

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