Her 5 liralık ticaretin 1 lirası internetten yapılıyor

Dijitalleşmeyle birlikte iş yapış biçimleri de hızlı bir dönüşüm geçiriyor. Öyle ki 2019'da 136 milyar lira olan dijital ticaret hacmi, 2025 sonu itibarıyla 4,5 trilyon lirayı aştı. Artık her beş liralık ticaretin biri internet üzerinden gerçekleşiyor. 2025 yılında e-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 52,2 artarak 4 trilyon 567 milyar liraya ulaştı. 2019'daki 136 milyar liralık hacimle kıyaslandığında, sektörün altı yılda 21 kat büyüdüğü görülüyor.

Elektronik ticareti en çok besleyen alanların başında dijital pazarlama geliyor. Geçmişte tüketiciye ulaşmak için uzun süreçler ve yüksek bütçeli reklam çalışmaları gerekirken, bugün müşteriyle markalar arasında yalnızca “bir tık” bulunuyor.

Bu süreçte markaların dijital kanalları doğru kullanması, hedef kitleyle etkili iletişim kurması ve değişen tüketici alışkanlıklarını doğru analiz etmesi ekonomik sürdürülebilirlik için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda yazar Olgu Şengül, Ceres Yayınları etiketiyle yayımlanan 2 Saatte A'dan Z'ye Dijital Pazarlama kitabıyla dijital dünyanın hızla değişen dinamiklerini anlaşılır bir dille okuyuculara aktarıyor.

“Dijital Pazarlama Bir Düşünce Biçimidir”

Dijital pazarlamanın bir araçlar yığınından çok bir düşünme biçimi olduğunu belirten Yazar Olgu Şengül, “Dijital pazarlamayı sadece teknik bir araçlar bütünü veya reklam mecralarının yönetimi olarak görmek, büyük bir stratejik eksikliktir. Asıl mesele, bu araçları bir araya getirerek bir düşünme biçimi inşa etmektir. Kitabımda da vurguladığım gibi; araçlar sürekli değişir, algoritmalar güncellenir ancak insan psikolojisini ve veri okumayı merkeze alan bir dijital zihin yapısı her zaman kazandırır” dedi.

Veriyi Yatırım Kararına Dönüştüren Yöntemler Paylaşılıyor

Kitap arama motoru dinamiklerinden sosyal medya algoritmalarına, yapay zekâ (AI) araçlarından veri analizine kadar geniş bir yelpazeyi, karmaşadan arındırılmış bir dille anlatıyor. Reklam bütçesini "harcamak" yerine, veriyi kullanarak "yatırıma dönüştürmenin" yollarını gösteren kitap, yazarın 1000'i aşkın işletmeye verdiği danışmanlık deneyiminden beslenen vaka çalışmaları, soyut kavramları uygulanabilir iş kararlarına dönüştürüyor.